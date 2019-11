10

Adrenalina a 205 kilómetros por hora

"No está permitido el acceso con teléfono móvil. Por favor, dejen el aparato en los casilleros". La advertencia que se hace a los pies de la montaña rusa más grande del mundo, en Jackson (Nueva Jersey, Estados Unidos), no es ninguna broma. La explosiva mezcla de adrenalina y velocidad de Kingda Ka no tiene rival desde 2005. Una vez se alcanza la cima de este esqueleto de acero de 139 metros de altura, el trenecito enfila una vertiginosa bajada en la que se alcanza una velocidad de 205 kilómetros en tan solo tres segundos y medio. Una aceleración que ni los deportivos más exigentes pueden alcanzar sobre el asfalto. “Kingda Ka hace morder el polvo al resto de montañas rusas”, aseguran en su página web. Tienen toda la razón.