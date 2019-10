20 lugares donde las celebraciones a los muertos están muy vivas

Halloween, la noche más terrorífica del año pero también una de las más divertidas, recorre estos días el continente europeo con alegres fiestas macabras, entretenidas atracciones cargadas de misterio y una buena dosis de sustos gore en una atmósfera de inspiración gótica. Como la que culminó el lunes en Dublín, el Bram Stoker Festival, homenaje al escritor de Drácula, nacido en la capital irlandesa en 1847, y que incluía espectáculos en el agua, sesiones espiritistas y música en vivo.

También Cádiz celebró el 28 de octubre el Tosantos, Todos los Santos en versión andaluza, donde los tenderos disfrazaron su mercancía; convirtiendo cerdos, pollos, conejos, frutas o verduras en personajes famosos y escenas cómicas sobre temas de actualidad, con las mismas dosis de crítica, sátira, sentido del humor y retranca de las que hacen gala los carnavales de Cádiz. Pero todavía quedan muchos lugares, en España y Europa, donde hay previstas un sinfín de actividades para celebrar la noche de Halloween...Estas son 20 propuestas.



Calabazas de Halloween a la entrada del Parque Tívoli. myLoupe/Universal Images GETTY IMAGES

Calabazas por doquier en Copenhague



Hasta el 3 de noviembre, brujas, demonios, fantasmas y demás criaturas de la noche toman el parque de atracciones de los Jardines Tivoli de Copenhague (Dinamarca) para celebrar Halloween. Las actividades especiales se suceden en un escenario dominado por el naranja de las calabazas decoradas que cuelgan por todos lados y por los espectáculos de luz que se disfrutan cuando el sol se va. Desfiles monstruosos, conciertos, teatro y la posibilidad de pedir dulces, diciendo aquello de truco o trato, hasta el jueves 31 de octubre.

El actor de la saga de Harry Potter, Rupert Grint, en 'The Jack The Ripper Experience'. SIMON JAMES Getty Images

Jack el Destripador aguarda en Londres

El problema de la capital británica cuando llega Halloween es elegir entre su variadísima oferta. Desde acercarse a los estudios de la Warner Bros y disfrutar de los aspectos más oscuros de la saga de Harry Potter hasta asistir a un taller para aprender a tallar calabazas o rutas por lugares tenebrosos: pubs encantados, las calles por las que anduvo Jack el Destripador, catacumbas o los museos más espeluznantes de Londres. El London Eye también ofrece una programación especial, y fiestas de música electrónica llenan los clubes de disfraces terroríficos y muchas ganas de apurar la noche.

Fantasmas y leyendas en la capital estonia

Tradicionalmente, en Estonia no se celebra Halloween, sino el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, y de manera bastante privada: las familias encienden velas en sus casas en recuerdo de sus fallecidos. No obstante, la capital, Tallín, ofrece el ambiente perfecto para disfrutar de la fiesta anglosajona de las calabazas y el truco o trato. Basta con pasear por la medieval y adoquinada calle Rataskaevu, y no digamos recorrer la Ruta de los Fantasmas y las Leyendas, que abundan en la ciudad. Fiestas como la del Red Emperor Hostel Bar alargan la celebración hasta el amanecer.

Iglesia de Jak, en el castillo de Vajdahunyad, en Budapest. Getty Images

Una aproximación a Drácula en Budapest

Halloween gana adeptos en Budapest, que saca sus encantos más tenebrosos para la noche del 31 de octubre: un tour de pesadilla, fiestas en bares y locales, festivales de calabaza o una aproximación a Drácula en el castillo de Vajdahunyad, en el Parque de la Ciudad. Pero, realmente, en Hungría lo que se celebra es el día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de los Difuntos (2 de noviembre). Si el visitante se acerca esas noches al cementerio de Kerepesi, el más famoso de la capital húngara, y uno de los más antiguos del país, lo encontrará lleno de flores y de candiles brillando en la oscuridad entre sus antiguas tumbas ornamentadas rodeadas de árboles y vegetación.

Los niños son los protagonistas en Ámsterdam

Empezó como un concurso de disfraces al que año tras año se le fueron añadiendo actividades paralelas, hasta convertirse en el actual Festival de Halloween de Ámsterdam: una semana llena de propuestas para niños, talleres de maquillaje, espectáculo teatral interactivo, un paseo entre fantasmas, una maratón de cine de terror... Y mucha fiesta en sitios como Westergasfabriek, y, en la misma noche del 31 de octubre, el Hard Rock (que celebra su Helter Skelter Halloween Party), Q-Factory y su Rocky Horror Show o Paradiso (Bal Masqué).

Una pareja disfrazada para la ocasión celebran Halloween en Ámsterdam. REMKO DE WAAL/AFP Getty Images

Limoges, capital francesa de Halloween

Hay quien considera Limoges, famosa por su porcelana, uno de los mejores lugares de Francia para pasar Halloween. Así lo atestiguan los más de 50.000 visitantes que recibe cada año su muy callejera y colorida celebración, que incluye espectáculos al aire libre, desfiles de disfraces, cuentos y mucha fiesta. Su acuario se adorna con telarañas, calabazas y brujas; hay un tren fantasma recorriendo la ciudad; y propuestas de intriga y misterio en el castillo de Rochechouart, en los baños termales galo-romanos de Cassinomagus o en el museo y jardines Cécile Sabourdy.

Una pareja se dispone a dormir en sendos ataúdes en el castillo de Bran, en Rumanía. Andrei Pungovschi/Anadolu Getty Images)

En el castillo de Bran, al abrigo de los Cárpatos

La ciudad medieval de Brașov, en el centro de Rumanía, rodeada por los Cárpatos, es un buen punto de partida para vivir Halloween, que no es una fiesta rumana pero lo mismo le da a los visitantes que se asoman por estas fechas al cercano castillo de Bran, atraídos por la (falsa) creencia popular de que era la antigua residencia de Vlad Țepeș el Empalador, personaje histórico en el que se basó Bram Stoker para su Drácula. La fortaleza aprovecha el tirón y celebra una fiesta de Halloween a la caída de la tarde, con un tour nocturno y una cena.

Máscara del Carnaval de Venecia. Getty Images

Brujas, demonios y duendes en el Véneto

En Italia se celebra Ognissanti (Todos los Santos), pero unos días antes arranca en el Véneto el Spettacoli di Mistero, festival dedicado a los lugares misteriosos y a las leyendas de esta región al norte del país, y que celebra en 2019 su segunda edición. Más de 200 citas con brujas, demonios, duendes traviesos, hadas, tiranos sangrientos y fantasmas, a través de representaciones teatrales y artísticas, cuentos, visitas guiadas, disfraces, cenas temáticas, exhibiciones de fotografías o dibujos, proyecciones, presentaciones de libros, caminatas, conciertos, reconstrucciones históricas y juegos infantiles. A todo lo largo y ancho de la región, desde las montañas a las costas, y desde los pueblos a ciudades como Verona o Venecia y su Laguna. Hasta principios de diciembre.

Castañadas en las escuelas de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona aglutina en su web todas las fiestas que tienen lugar en torno al Día de Todos los Santos. Hay talleres de máscaras y cuenta-cuentos de leyendas para los más pequeños. Y una de las actividades más representativas de estas fechas, las castañadas, que se organizan en escuelas, centros cívicos y plazas por todos los barrios de la ciudad. El 1 de noviembre se comen castañas asadas y los dulces panellets, otro de los platos estrella. El 2 de noviembre, Día de Difuntos, se visita a los muertos en el cementerio y se hacen representaciones teatrales.

Ánimas y criaturas del más allá en Cedeira

Hace 30 años, Cedeira, municipio coruñés en la costa norte de las Rías Altas, recuperó la tradición celta del Samaín, etimológicamente fiesta del final del verano, que se celebra durante la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, cuando las ánimas y demás criaturas del más allá visitan la tierra. Obradoiros de zonchos y pintura, manualidades y decoración; títeres; visita a la Casa del Terror. Y, el 2 de noviembre, el tradicional pasacalles del Samaín. Organizado por la asociación Amigos do Samaín y el propio Concello de Cedeira, este año se celebra del 28 de octubre al 3 de noviembre.

Ostende, la exepción belga

A orillas del Mar Norte, Ostende rompe la tendencia del resto de Bélgica, donde Halloween no está especialmente arraigado, celebrando esta fiesta con intensidad durante todo el mes de octubre. Decoración al uso, dulces y platos especiales, espectáculos en las calles y muchas actividades, destinadas sobre todo a los niños. Hasta el punto de que uno de los monumentos más icónicos de la ciudad, el Fuerte de Napoleón, del siglo XIX, se transforma en una suerte de museo de los horrores o casa encantada. El 31 de octubre, cuando el sol se pone, vecinos y visitantes se unen en un gran desfile que culmina con fuegos artificiales.

Varios actores asustan a una pareja en una casa encantada en Tenerife. DESIREE MARTIN/AFP Getty Images

Relatos de finados con música en Tenerife

En Canarias, recordar a los seres queridos fallecidos en la víspera del Día de Difuntos o Finados se convirtió en una fiesta, como explica la web del Museo de Historia y Antropología. Su sede de la Casa Lercaro, en Tenerife, ha previsto para el 1 de noviembre una programación especial en torno a esta costumbre que muchos barrios y poblaciones canarias están recuperando. Tradicionalmente se enramaban las tumbas con flores, los Ranchos o Cofradías de Ánimas salían a la calle pidiendo limosna y las familias y vecinos se reunían para contar historias de finados; acompañaban la velada con nueces, almendras e higos, vino dulce, anís o ron miel, y con guitarras, bandolas, panderetas, castañuelas, sonajillas y triángulos.

Una mujer disfrazada de zombie entretiene al público de 'La Peste' en Le Manoir, París. AFP PHOTO / KENZO TRIBOUILLARD Getty Images

Escape rooms terroríficas en París

La capital francesa ofrece desde el Halloween al más puro estilo norteamericano de Disneyland, con fantasmas, calabazas y personajes malvados como dueños absolutos (hasta el 3 de noviembre), hasta una jornada de Miedo por el parque en el Parc Asterix, así como una escape room, actividades especiales en museos y parques zoológicos, y una inmersión aterradora en Le Manoir de Paris (antiguos talleres de cerámica reconvertidos en casa embrujada). Quien prefiera vivir La Toussaint (Todos los Santos francés) puede pasear por el cementerio de Père Lachaise lleno de crisantemos.

Alcalá de Henares: diga Día de los Difuntos, no Halloween

En torno al Día de los Difuntos, el municipio madrileño de Alcalá de Henares vive, desde 1984, dos representaciones del Don Juan Tenorio de José Zorrilla (este año, el viernes 1 y el sábado 2 de noviembre), al aire libre y con acceso gratuito. Están organizadas por el Ayuntamiento, y declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional. La obra se representa en el casco histórico, concretamente en el recinto amurallado de la Huerta del Palacio Arzobispal. Este año repiten Fran Perea y Luz Valdenebro en el papel de don Juan y doña Inés.

Gachas contra los malos espíritus en Begíjar

Cuando llega el Día de Todos los Santos, los jóvenes del municipio jiennense de Begíjar, a unos seis kilómetros de Baeza, salen a la calle con cazuelas de gachas (un plato muy tradicional en estas fechas) para tapar las cerraduras de las casas, y evitar así que esa noche entren los malos espíritus. Los hogares del pueblo se iluminan con mariposas de aceite en las ventanas, para guiar el camino de las ánimas que regresan al mundo de los vivos. En su interior, protegidas, las familias comen un postre especial: tortillas de chocolate.

ampliar foto Una mujer enciende velas en el cementerio Olsany de Praga, en el día de Todos los Santos (1 de noviembre). Matej Divizna getty

Ruta por los cementerios de Praga

En la República Checa, el 2 de noviembre se celebra el Día de los Difuntos, cuando visitar los cementerios de Olšany, Vinohrady o Vyšehrad, en Praga, a la luz de las velas centelleando en la oscuridad, es toda una experiencia. La capital checa, con sus edificios antiguos, sus callejuelas y rincones recónditos, y su Museo de la Tortura, es el lugar perfecto para vivir Halloween. Desfiles de truco o trato, carnavales, festivales de cuentos, ferias y mercados, talleres de tallado de calabaza. Y una fiesta de electrónica ya famosa, Bloody Sexy Halloween. Un ecléctico batiburrillo en el que conviven el Halloween al más puro estilo estadounidense (en la zona peatonal de Andel, el 30 de octubre), el Día de los Muertos mexicano (el 2 de noviembre en Zlute lazne) y un Yelloween para familias también en Zlute lazne, el día 3.

Personas con antorchas marchan en los alrededores del asentamiento celtíbero de Numancia. Pacific Press/LightRocket Getty Images

Gustavo Adolfo Bécquer, protagonista en Soria

Cada Noche de Difuntos, desde 1986, se celebra en Soria un homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer y a su relato corto de terror El Monte de las Ánimas. Los actos comienzan, en realidad, una semana antes, con lecturas en las ruinas de San Nicolás. El 1 de noviembre tiene lugar el desfile nocturno, siempre según el mismo ritual: salida de la plaza Rincón de Bécquer, paseo por la ciudad histórica hasta las márgenes del Duero, junto con títeres gigantes, esqueletos y ánimas de caballeros templarios en lucha, candiles, antorchas, percusión, gaita y elementos de fuego. En la orilla espera una gran hoguera, a cuyo calor se realiza la lectura de la leyenda.

Magia y misterio en el casco histórico de Toledo

Las piedras del casco histórico de Toledo evocan magia y misterio. Más por la noche. Y más durante el Puente de Todos los Santos. Las empresas de rutas guiadas aprovechan el tirón. Rutas de Toledo ha programado un recorrido-espectáculo que se llama El Subterráneo del Terror y promete el acceso “al subterráneo más oscuro y siniestro” de la ciudad, donde suceden “cosas”. Toledo Mágico ha organizado rutas, cluedos y escape rooms. Paseos Toledo Mágico ha creado una ruta-espectáculo. Incluso el Ayuntamiento propone actividades especiales.

Varias niñas participan en la fiesta más multitudinaria de Halloween, que se celebra en London Derry, Irlanda del Norte. Charles McQuillan Getty Images

Disfraces y sustos en Derry-Londonderry (Irlanda del Norte)

Derry-Londonderry, a orillas del río Foyle, en Irlanda del Norte, se jacta de protagonizar la mayor celebración del mundo de Halloween, que en este territorio entronca con el ancestral Samaín. Lo cierto es que su Derry Halloween (este año del 26 de octubre al 1 de noviembre) es uno de los festivales más grandes de Irlanda. En la noche en el que las puertas entre nuestro mundo y el del más allá se entreabren, todos los participantes van disfrazados, hay sustos en forma de casas encantadas y recorridos fantasmagóricos, platos especiales y mucho ambiente nocturno.

Una guía turística atraviesa una calle desierta en el pueblo abandonado de Belchite, en Aragón. GERARD JULIEN/AFP Getty Images

Psicofonías y fantasmas entre las ruinas de Belchite

El pueblo viejo de Belchite, en Zaragoza (Aragón), sufrió una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil española, que lo dejó arrasado. Tanto que se decidió dejarlo abandonado y construir una nueva población al lado. Sus inquietantes ruinas, donde supuestamente se oyen psicofonías y se ven fantasmas, reciben cada vez más visitantes atraídos por su mezcla de historia, patrimonio y misterio. El Ayuntamiento propone visitas guiadas especiales para los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. A la caída de la tarde, por supuesto.

