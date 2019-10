22

Washington D. C, (Estados Unidos)

Las mujeres serán las protagonistas en Washington el próximo año 2020, ya que celebran el centenario de la 19ª Enmienda, la ley que les dio el derecho de voto. Para la efeméride, los museos más emblemáticos de la ciudad, como el National Museum of American History, el National Museum of Women in the Arts y la National Portrait Gallery, ofrecerán exposiciones especiales. Además, política a parte, se ha renovado la zona marítima con nuevos museos y restaurantes. Y barrios antes abandonados de repente están en auge revitalizados con una nueva ola de restaurantes, artesanos y cerveceros artesanales. Por ejemplo, el District Wharf (en la foto), junto al río Potomac al suroeste de la ciudad, o el antiguo barrio de almacenes al norte de Massachusetts Ave rebautizado como NoMa, convertido en imán de gourmets tras la inauguración del Union Market