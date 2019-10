Las barberías con más personalidad de Madrid

Slicked back, pompadour, mohicano, quiff. La nomenclatura de cortes de pelo para hombre es amplia y puede ser toda una experiencia si se acude a una barbería de las de toda la vida, donde además a uno le arreglen la barba y el bigote y se deje mimar un rato. Con precios que oscilan entre los 15 y 20 euros el corte sencillo y un arreglo de barba básico que ronda los 12, en Madrid hay un buen puñado de peluquerías de caballero tradicionales, exquisitas y elegantes.

Esta barbería abrió el 2 de enero del año 1900 de manos de Eladio Gurumeta y desde entonces aquí han cortado y peinado cabezas como las de Ramoncín, Javier Cámara o Secun de la Rosa, además de a muchos turistas de paseo por los alrededores de la Plaza Mayor. Clásicos en todos los aspectos, aún conservan una antigua radio Marconi, unos maravillosos asientos de la casa eibarresa Daniel Acha y una maquinilla a motor estadounidense que trajeron en 1958 y que en el pasado colgaba de un raíl en el techo (hoy aún visible) para que los peluqueros la pudieran mover de un sillón a otro del local. Aquí trabajan, entre otros, Tamara Cortina y Rafael López, con puesto fijo en el asiento de la entrada, quien recuerda cómo hace años era habitual que los barberos también pusieran inyecciones y sanguijuelas. De hecho, el cilindro giratorio rojo, azul y blanco representativo de las barberías data de tiempos de los romanos, cuando tanto cirujanos como barberos compartían oficio y daban al cliente una vara a la que agarrarse para mitigar el dolor, por la que luego caía la sangre roja.

Cuchilleros, 15

ampliar foto Afeitado con paños calientes en la barbería Moderna, en Madrid. alfonso de brito

Es la barbería más antigua de Madrid, aunque la Moderna original se encontraba en la calle de Jorge Juan, donde Joaquín María de Brito, el bisabuelo del dueño actual, abrió en el año 1881. Tradicional hasta en la clientela (Ortega y Gasset o García Lorca se acomodaron en estos asientos), aún conserva en funcionamiento la viejísima caja registradora National y las bacías quijotescas como decoración. Un local abierto frente al Retiro hace 110 años en el que su clientela de siempre disfruta de servicios como afeitado con paños calientes para ablandar la barba y el quemado de puntas.

Alcalá, 121

3. Escribano

Abierta en 1897 por la familia Escribano y con una descendiente nacida en la misma peluquería, aquí atienden José Ignacio (cuarta generación de barberos), Federico (tercera) y David (segunda). En este local se cortaba la barba Juan Luis Galiardo durante el rodaje de la serie de los noventa La Regenta, sentado en uno de los maravillosos y cincuenteros sillones Montané, proveedor de herramientas de la casa, un material de tijeras y navajas que no se prestan entre sí los barberos, como ya tampoco las cuchillas (de un solo uso desde que así lo estableció Sanidad en la década de 1980). Federico, que a los 16 años se formó durante cuatro años de madrugadas en la ya desaparecida Escuela Oficial de Peluquería, señala Solingen como la marca (y la ciudad alemana) de donde salen las mejores navajas y tijeras. Su compañero José Ignacio es especialista en definir y cortar la barba según el óvalo de la cara y el estilo del cliente, principalmente del barrio de Chamberí, mientras practica otra de las especialidades de los barberos, la buena conversación.

Santa Engracia, 56

ampliar foto Sillones de La Barbería de San Bernardo, en Madrid.

4. La Barbería de San Bernardo

Paco lleva atendiendo a su clientela más de 30 años, compuesta principalmente de celebrities y deportistas, tanto nacionales como extranjeros, y chicos barbudos del cercano barrio de Malasaña.

Galardonada en el año 2014 como una de las 10 mejores barberías del mundo por la revista The Y Not Life, ofrece tratamientos ecológicos, tintes de pelo y barba, barros, afeitado inglés y corte old school, con especialidad en el difícil degradado. Un local que aúna la tradición en la decoración del espacio con los tratamientos y marcas más novedosos.

Carranza, 21

Situada junto al Bernabéu en un local nuevo, el equipo original de Mario Lorente lleva desde 1965 realizando manicuras, pedicuras, arreglos de cejas, cortes clásicos y modernos a presidentes del Real Madrid, futbolistas, banqueros y a tres generaciones de clientes fieles de la zona. Aquí también realizan el corte a lo garçon (rapado por detrás) para chicas. Coinciden con el resto de los barberos en que el corte más difícil es a cepillo y el degradado, un proceso muy largo y preciso y que dura apenas unos días.

Juan Ramón Jiménez, 1

ampliar foto Entrada de la peluquería La Clásica, en Madrid.

Ángel Sánchez abrió esta peluquería recién reformada en 1950 y desde hace cuatro años su bisnieta Noemí se encuentra al frente de este local, en el que entran clientes de toda la vida del barrio de Salamanca y donde pueden disfrutar de un café o una cerveza mientras esperan turno.

Noemí lleva desde los 16 años arreglando barbas y peinando melenas (aquí también atienden a chicas, con cita previa), y prefiere unas tijeras normales, sin mucha sofisticación (cuenta que unas Jaguar pueden costar hasta 3.000 euros), ya que, si se caen al suelo, se descuadran igual que otras convencionales. Con clientela de todas las edades, ella también es especialista en niños traviesos con pelo rebelde.

Fernán González, 65

