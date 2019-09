8

The Last Bookstore (Los Ángeles, EE UU)

Abrir una librería en 2005, en pleno declive del libro impreso, no parecía la mejor apuesta empresarial. Pero en los últimos años, The Last Bookstore se ha consolidado como una de las librerías de renombre en la ciudad californiana. Situada en el llamado Downtown, vende, compra e intercambia libros. Tiene una habitación entera dedicada a la ficción y a la fantasía, y algunas salas están ambientadas. Son pocos los que se resisten a abandonar esta tienda de 2.000 metros cuadrados sin pasar (y fotografiarse) por su túnel de libros. Dirección: 453 S Spring St, Los Ángeles. Más información: lastbookstorela.com