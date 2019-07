Cómo viajar en avión con la tranquilidad de que tu coche está bien aparcado (y sin gastar mucho)

Cuántas veces has llegado con tu coche al aeropuerto antes de coger un vuelo y no has encontrado aparcamiento? ¿Cuántas veces has regresado de un viaje y tu automóvil estaba estacionado lejos de la terminal? O mucho peor ¿estaba arañado? El tiempo vuela y perderlo con dichos problemas solo puede hacer que pierdas tu avión. Para solventar dichas barreras, Aena dispone de varios servicios, ofertas y métodos de pago que se acomodan a las necesidades de cada tipo de viajero. ¿Cuáles son los que más se adaptan a ti?

1. ¿Por qué utilizar el parking de Aena?

Hasta junio de este año, Aena ha registrado en su red de aeropuertos más de 900.000 operaciones aéreas con cerca de 100 millones de pasajeros, un 6% más que en el mismo periodo del año anterior. Para gestionar dichos desplazamientos la compañía dispone de 113.000 plazas de aparcamiento en 32 aeropuertos. Según el tipo de necesidad del usuario, los parkings pueden ser: bajo coste, larga estancia, general, VIP, preferente y express. En los tres primeros casos es obligatorio realizar la reserva (con al menos tres horas de antelación) desde la web o la app de Aena.

Bajo coste

Parking con los precios más reducidos del aeropuerto. Un autobús gratuito te llevará desde el aparcamiento hasta la terminal.

Larga distancia

Parking económico. Perfecto para los desplazamientos de larga duración. Como extra, una lanzadera gratuita te llevará el automóvil desde el aparcamiento hasta la terminal.

General

La opción ideal para estancias inferiores a cuatro días, así como para llevar o recoger pasajeros. El paso se realiza por minutos. Es el parking de la terminal, el más cercano junto al preferente.

VIP

Con este servicio, un chófer recoge los coches a cualquier hora del día para trasladarlo a un parking. Mientras el viajero está fuera, puede aprovechar una serie de servicios adicionales como lavado interior y exterior, cambios de aceite, pequeñas reparaciones, revisiones programadas, realización de la ITV y repostaje.

Express

Este servicio está pensado para las personas que van al aeropuerto a dejar y recoger a los viajeros. Los primeros 15 minutos son gratuitos, pero no puede reservarse.

Preferente

El parking con el acceso directo más rápido a la terminal. Si buscas comodidad y cercanía este es tu mejor opción.

2. Reserva desde tu móvil

Si hay algo que puede retrasar tu viaje es no encontrar sitio en el parking que deseas. En Aena la reserva se puede hacer a través de la web y de su app móvil. Para los dos casos es necesario introducir unos datos básicos: aeropuerto, fechas y horarios. También se puede introducir códigos promocionales. Por último, se elige el parking que más se ajuste a sus necesidades.

3. Paga con tu matrícula

Para facilitar la reserva, Aena ofrece diferentes sistemas de pago. Desde el habitual VIA-T (telepeaje) hasta el pago seguro desde el móvil. A esos se le suma uno más novedoso: el pago por matrícula. Con él, los usuarios ganan tiempo y es más cómodo. Para ello, es necesario darse de alta en el servicio Aena Club Cliente. Después se asocia una tarjeta bancaria y se asocia a la matrícula de hasta tres coches. Al llegar al parking, el sistema de Aena reconocerá el vehículo y la barrera se levantará automáticamente sin emitir ticket. Tras haber utilizado el servicio, el usuario recibirá un email y una notificación en la app móvil con el recibo del pago de la estancia.

4. Ventajas exclusivas de Aena Club Cliente

Aena ofrece un 10% de descuento para los usuarios registrados en su club de fidelización.

Parking. Sin reserva previa, un 50% de descuento si vuelas de Madrid a Barcelona, Alicante, Valencia, Sevilla, Jerez, Málaga y viceversa. Con reserva, un 10% de descuento al reservar en sus parkings a través de www.aenaparking.com. Para conocer más promociones, pincha en este enlace.

Fast Lane. No esperes más de la cuenta. Gracias a este servicio –carril rápido– puedes acceder al área de embarque de una manera ágil. Precio especial para los socios de Aena Club Cliente por compras en la app.

Servicios VIP. Haz de tu espera un momento especial. Servicios exclusivos, zonas de relax y de trabajo, catering y Wi-Fi Premium gratuito.

