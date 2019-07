Viaje a la Luna sin salir de la Tierra

1. Londres

La capital británica celebra el aniversario del Apollo 11 con actuaciones musicales, exposiciones, conferencias, fiestas en la calle y visitas guiadas a jardines lunares (diseñados para ser contemplados a la luz de la luna). Del 19 al 26 de julio (moonfestival.co.uk).

2. Nueva York

Apollo’s Muse: The Moon in the Age of Photography (La musa de Apolo: la Luna en los tiempos de la fotografía), que puede verse en el MET hasta el 22 de septiembre, muestra el progreso de la fotografía en los viajes espaciales.

3. Cabo Cañaveral (Florida)

El 50º aniversario del alunizaje del Apollo 11 se celebrará de forma especial en el Kennedy Space Center en Florida (EE UU), que recreará el 16 de julio en tiempo real la secuencia de lanzamiento de la nave.

4. Huntsville (Alabama)

El Rocket Center, donde se construyó el cohete Saturno V, intentará batir el 16 de julio un récord con el lanzamiento simultáneo de 5.000 pequeños cohetes a escala.

5. Canberra (Australia)

Las primeras imágenes del desembarco de Armstrong y Aldrin en la Luna se retransmitieron desde la estación de Honeysuckle Creek, en Canberra, que lo celebra con cinco días de exposiciones y conferencias durante la Canberra Moon Week, del 17 al 21 de julio.