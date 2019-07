1

Margaret River y Australia Occidental

La costa australiana más desconocida

Quienes visitan Australia por primera vez suelen dirigirse a la costa oriental (desde Sídney hasta la Gran Barrera de Coral) o al sur, a Melbourne y sus alrededores. Pero Australia es todo un continente: la espectacular costa Occidental bien merece un viaje por sí misma y, sobre todo, por los desconocidos paisajes al sur de Perth. Desde Margaret River hasta el sur del Estado se extienden unas costas que abrazan un océano azul intenso. Y más allá de la arena, entre bosques y tierras agrícolas pobladas de canguros, se encuentran algunas de las cervecerías y restaurantes más famosos del país.Es el momento de descubrir esta otra cara de Australia, con festivales gastronómicos y culturales, surf de primera calidad, ballenas en abundancia y posibilidades de excursiones por la costa. Solo hay que ponerse en ruta: a unas tres horas en coche al sur de Perth se encuentra Margaret River, con sitios fantásticos para practicar surf y nadar. Y desde aquí, en unas cuatro horas uno se encuentra en medio de paisajes salvajes e inspiradores: sitios como Greens Pool, en Denmark, y Little Beach, en el parque nacional Two Peoples, cerca de Albani. Y, más al sur todavía, Esperance (en la imagen) y la bahía Lucky compensan todas las horas al volante.Más información en www.lonelyplanet.es y en Best in Asia-Pacífico.