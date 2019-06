Puntuación: 7 Arquitectura 7 Decoración 6 Estado de conservación 7 Confortabilidad habitaciones 7 Aseos 6 Ambiente 7 Desayuno 6 Atención 8 Tranquilidad 7 Instalaciones 7

Su diseño en bandeja alabeada con jardines colgantes trae a la memoria algunos de los edificios más llamativos de Miami y Punta del Este, en el continente americano. Por su majestuosidad aparente, sus instalaciones acuáticas al aire libre, sus salones panelados para celebraciones y su emplazamiento en el barrio del Rincón de Loix, con vistas a la sierra Helada y al skyline de Benidorm, es uno de los hoteles ideales para las vacaciones familiares a este lado del Mediterráneo. Cierto es que el mar apenas se intuye desde los pisos superiores, pero qué necesidad tenemos de playa cuando el Aqua Center se abre a todas las edades con cinco piscinas para cada momento del día.

La principal, al resguardo de la fachada interior, extiende su inmensa lámina tachonada de hamacas y exuberante vegetación para hacernos perder el sentido del reloj. La infantil, enhebrada entre toboganes y otros elementos recreativos de colores, no deja de salpicar agua hasta el atardecer. La denominada sky-pool, en la azotea del complejo, está reservada a los adultos con ganas de exclusividad y tentempié. El centro wellness, comunicado con la piscina exterior, chisporrotea de eyectores, corrientes, cascadas, duchas y cilindros pluviales en sus dos piscinas interiores. Por no abundar en las bendiciones tonificantes de los jacuzzis, las saunas y los baños turcos, las duchas escocesas bitérmicas o la zona de relajación con aromaterapia. El agua, aquí, no da tregua ni en verano ni en invierno.

ampliar foto Una 'suite' del hotel Deloix Aqua Center.

El sueño continúa en su otro estado fisiológico, reparatorio, en unas habitaciones de dimensiones generosas y equipamiento funcional, sin ninguna concesión estética ni onírica. Ayuda a valorarlas su terraza ajardinada, con una mesita y un par de sillas. Y, sobre todo, un precio muy asequible.

A la mañana siguiente, el bufé de desayuno muestra los poderes de un hotel con capacidad para albergar a más de 350 personas. Hay variedad suficiente de productos, elaboraciones a la vista y espacio cómodo para moverse sin chocar con los platos, lo que ya es un triunfo en hoteles vacacionales. Y enseguida comienza la oferta de animación para mayores y pequeños: aquagym, waterpolo, waterbasket, música en vivo, karaokes y un miniclub con talleres creativos, futbolines y cine infantil; por pura lógica, mejor organizada en verano.

Deloix Aqua Center Categoría oficial: 4 estrellas

4 estrellas Dirección: avenida del Doctor Severo Ochoa, 34. Benidorm (Alicante)

avenida del Doctor Severo Ochoa, 34. Benidorm (Alicante) Teléfono: 965 86 90 70

965 86 90 70 Web: hoteldeloix.com

hoteldeloix.com Instalaciones: garaje, jardines tropicales, 5 piscinas, centro wellness, 6 salas de reuniones con capacidad total para 1.100 personas, salón de estar, bar, restaurante

garaje, jardines tropicales, 5 piscinas, centro wellness, 6 salas de reuniones con capacidad total para 1.100 personas, salón de estar, bar, restaurante Habitaciones: 1 individual, 52 dobles, 1 familiar, 1 triple, 2 juniors suites, 2 suites

1 individual, 52 dobles, 1 familiar, 1 triple, 2 juniors suites, 2 suites Servicios: algunas habitaciones adaptadas para discapacitados; animales domésticos tolerados; transporte al aeropuerto

algunas habitaciones adaptadas para discapacitados; animales domésticos tolerados; transporte al aeropuerto Precios: desde 46 euros, la habitación doble, IVA incluido; desayuno, 3,80 euros, IVA incluido.

Encuentra inspiración para tus próximos viajes en nuestro Facebook y Twitter e Instragram o suscríbete aquí a la Newsletter de El Viajero.