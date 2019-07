Veraneo con las musas en Londres

El verano de Londres, en lo que se refiere a cuestiones artísticas, no empieza hasta que se abren las puertas de la Summer Exhibition, en la Royal Academy (este año, desde el 10 de junio hasta el 12 de agosto). Lleva siendo así desde 1769. La tradición dicta que cualquier creador puede solicitar formar parte de esta gran exposición colectiva y compartir espacio con académicos como David Hockney o Wolfgang Tillmans. Porque la inmensa mayoría de las obras se muestran para ser vendidas. Las hay a partir de 55 libras (62 euros), así que es una oportunidad perfecta para ponerse al día sobre lo que se cuece en el mundo del arte y para quienes quieran empezar a invertir en él. Aunque hay que tener en cuenta que se compite con los otros 200.000 visitantes que atrae cada año. Pero esta no es la única cita interesante de la capital británica, la temporada estival está llena de grandes nombres.

ampliar foto ‘Joven pescador’ (1904), de Joaquín Sorolla. L. Cohen

Sorolla, el maestro de la luz

Puede resultar paradójico viajar a Londres para admirar la extensa retrospectiva de uno de los grandes pintores españoles. Es la primera del impresionista en el Reino Unido en más de un siglo. Ha sido idea de Gabriele Finaldi, director de la National Gallery y antiguo subdirector del Museo del Prado. Los soleados paisajes, en jardines o junto al mar, llaman la atención de los expertos británicos. Pero una parte de la muestra del artista (Sorolla: Spanish Master of Light), considerado nieto pictórico de Velázquez e hijo de Goya, se centra en recopilar el viaje por España con el que documentó las distintas realidades del país.

Hasta el 7 de julio.



ampliar foto Obra de Anish Kapoor en la galería de arte Pitzhanger Mano, en Londres. Dave Morgan

El espacio y la forma de Kapoor

El célebre escultor angloíndio Anish Kapoor está atrayendo a muchos nuevos visitantes a Ealing, barrio al oeste de la ciudad. Los reflejos de luz y color de las obras que forman esta exposición son el broche perfecto para la reapertura de la galería de arte Pitzhanger Manor. El edificio, rodeado del encantador Walpole Park, fue a principios del siglo XIX la casa de campo de John Soane, uno de los grandes arquitectos de la capital. En ella se encuentra también de forma permanente una amplia selección de antigüedades. Así que el viaje bien merece la pena, al margen de la explosiva experiencia que supone colocarse ante las creaciones de Kapoor.

Hasta el 18 de agosto.



Diseño de John Galliano para la colección de Christian Dior de alta costura de la temporada otoño/invierno 2004. Este es uno de los trajes expuestos en la muestra sobre el diseñador francés en el museo Victoria &Albert de Londres. Laziz Hamani / Dior Héritage collection

La moda, en primer plano

Dos formas opuestas de entender la moda protagonizan las dos grandes exposiciones del Victoria & Albert. La aspiracional elegancia del muy francés Christian Dior contrasta con las terrenales propuestas de la muy británica Mary Quant. De la cintura entallada con la que el diseñador revolucionó la alta costura en la década de 1940 a las minifaldas de la diseñadora, que configuraron el swinging London de los años sesenta desde el escaparate de Bazaar, su pequeña tienda de ropa en la calle King’s Road, cercana al museo.

‘Christian Dior: Designer of Dreams’, hasta el 1 de septiembre. ‘The Mary Quant exhibition’, hasta el 16 de febrero de 2020.



Kubrick: un talento obsesivo

Las películas de Stanley Kubrick no tuvieron límites ni en el espacio ni en el tiempo, aunque muchas las rodó sin salir de un estudio de Londres. La exposición del Design Museum, a los pies de Holland Park, recuerda el perfeccionismo del legendario cineasta en el 20º aniversario de su muerte a través de 500 objetos llenos de curiosidades. Con ellos se explica el misterio de su inusual talento. Tras una introducción que repasa su identidad artística, el recorrido de la muestra se compone de salas temáticas dedicadas a casi todos sus filmes. El visitante se sumerge de un salto en universos tan dispares como Senderos de gloria (1957), Lolita (1962), 2001: Una odisea en el espacio (1968), La naranja mecánica (1971) y El resplandor (1980).

Hasta el 15 de septiembre.



El retrato que Nan Goldin hizo del Nueva York de los años setenta y ochenta se expone en la Tate Modern

Sherman, su propia modelo

Hasta el 27 de junio no comenzará la primera gran retrospectiva de la fotógrafa estadounidense Cindy Sherman en el Reino Unido. La National Portrait Gallery recupera desde sus primeras creaciones hasta sus imágenes más recientes. Camuflada en personajes ficticios, ella misma posa para su cámara desde los años setenta. Cuestiona así el concepto de identidad en el mundo contemporáneo, influenciado por la manipulación del lenguaje publicitario y de los códigos visuales de la moda. Son dos de los idiomas a los que recurre en sus creaciones.

Hasta el 15 de septiembre.



Diario visual de Nan Goldin

Una pequeña sala de la inmensa Tate Modern recopila, como quien no quiere la cosa, el diario visual de otra de las grandes fotógrafas actuales. La estadounidense Nan Goldin es una de esas artistas que hace de su vida el cuerpo de su obra. Es, como Sherman, su propia modelo, aunque en su caso no recurre a ningún disfraz. The Ballad of Sexual Dependency, que debe su nombre a un pasaje de La ópera de tres peniques de Bertolt Brecht y Kurt Weil, es el compendio de su trabajo. No lo es solo de sus experiencias, sino también de las de sus amistades, que hicieron las veces de familia adoptiva tras el temprano suicidio de su hermana. El Nueva York de las décadas de 1970 y 1980 congelado en sus instantáneas se traduce en un retrato íntimo y espontáneo de las drogas, el sida y la violencia doméstica que rodeaban el día a día de Goldin. Sus recuerdos personales significan también un pedazo de la historia de su país.

Hasta el 27 de octubre.



ampliar foto Pabellón de la Serpentine Gallery del arquitecto japonés Junya Ishigami, en Londres. Iwan baan

Última llamada para…

Las esculturas de Henry Moore, expuestas en la muestra The Helmet Heads, en la Wallace Collection, hasta el 23 de junio. Las videoinstalaciones de Kate Cooper, en la Hayward Gallery Southbank Centre (southbankcentre.co.uk), hasta el 23 de junio. Y las esculturas de Phyllida Barlow: Cul-de-sac, en la Royal Academy, hasta el 23 de junio.

Muestras que terminan cuando se inaugura, como sucede cada verano desde el año 2000, el pabellón efímero de la Serpentine Gallery. Del 21 de junio al 6 de octubre se podrá visitar en los jardines de Kensington la obra del arquitecto japonés Junya Ishigami.

Encuentra inspiración para tus próximos viajes en nuestro Facebook y Twitter e Instragram o suscríbete aquí a la Newsletter de El Viajero.