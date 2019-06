1

Nueva York (Estados Unidos)

La sexta edición del World Pride (Fiesta Mundial del Orgullo Gay) se celebra este año por todo lo alto en Nueva York. Porque fue en un bar neoyorquino, The Stonewall Inn, donde el colectivo LGBTI se rebeló contra una redada policial en la madrugada del 28 de junio de 1969, arrancando la lucha por sus derechos en Estados Unidos y, por extensión, en el mundo occidental. En 2019 se cumplen cincuenta años de aquellos disturbios, y la ciudad anuncia reivindicación, debate y mucha fiesta durante el mes de junio. Culminando todo con el gran desfile del día 30, que recorrerá la Quinta Avenida y acabará en Greenwich Village, pasando, cómo no, por el emblemático Stonewall Inn. En la image, el icónico bar neoyorquino The Stonwall Inn con una pancarta que conmemora los 50 años de los disturbios.