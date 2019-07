De lona de camión a bolso de diseño

Un paseo por algunas de las tiendas y locales del centro de Madrid donde encontrar bolsos y complementos confeccionados a partir de materiales reciclados, con procesos para generar el menor impacto ambiental y un gran resultado estético.

Diseños únicos

Álex Méndez-Vigo, diseñador gráfico, abrió Despacio hace cuatro años en un enorme local reformado por su hermana Silvia, arquitecta. La marca Freitag tiene aquí su único punto de venta en la ciudad (hay otro Despacio en Majadahonda). Creada por los hermanos y diseñadores gráficos Markus y Daniel Freitag, esta firma empezó en Zúrich en 1993 y para 2009 ya se había vuelto una marca de culto. En Freitag parten de lonas de camión como elemento básico: las cortan, las lavan, las procesan (en Zúrich, el cosido se hace en Francia o Portugal) y les añaden elementos como las llantas de las bicicletas o los cinturones de seguridad para hacer bolsos y mochilas. Luego los prueban mensajeros en bici para comprobar su resistencia, después se clasifican por colores y finalmente se envían a los puntos de venta. Son modelos exclusivos porque nunca se repite ni la pieza de lona ni el corte. Como sus productos en Asia son un 30% más caros, es frecuente encontrar turistas asiáticos en la tienda en busca de los modelos negros, auténticas piezas de coleccionista. Freitag también vende llaveros, billeteros y camisetas ¡compostables!

Libros con mensaje

Hace 10 años, César Serrano abrió en pleno Chueca este local de comercio justo, productos ecológicos y complementos de materiales reciclados o reutilizados. En Ecomanía encontramos bisutería fabricada con lentes de gafas, teclas de máquinas de escribir, película de cine, pesetas, y las preciosas esculturas hechas recortando las páginas de libros abiertos de Lara Muiño (El Arte de Owl), con mensajes por encargo. Hay bolsos confeccionados con sacos de cemento, con mangueras de bombero, con ropa usada. La diferencia con algún otro país europeo a la hora de reciclar, explica Serrano, es que en España el Estado no remunera al ciudadano por hacerlo. Aunque en los dos últimos años está viendo cómo el consumidor habitual de su tienda empieza a estar más concienciado y prefiere que no le envuelva el producto para no tener que tirar nada después.

Libretas hechas con material reciclado de la tienda Walk With Me, en Madrid. alfredo arias

Virutas de piel

Walk With Me. León, 30. walkwithmebrand.com

Pablo Baqué, diseñador gráfico, y Deira Reina, escenógrafa, abrieron hace poco más de un año Walk With Me, una tienda con diseño de Matteo Ferrari e interiorismo de Guillermo Trapiello e Inés Llasera. En un taller abierto al fondo se puede ver el proceso manual de montaje de los bolsos, riñoneras, carteras y estuches hechos de piel reciclada, un material fabricado en Valencia a partir de virutas de piel mezclada con látex natural. Antiguamente estos sobrantes de piel se mezclaban con virutas de madera para hacer el cuarsón, que se utilizaba para rellenar y dar rigidez a los bolsos. Aquí aprovechan estos sobrantes de las fábricas de cinturones o prendas de piel, que se destiñen y se trocean hasta la micra para hacer una emulsión con el látex natural, lo que da como resultado una base de distintas texturas (como napa o algo parecido al tacto de la piedra) sobre la que trabajan el diseño de sus bolsos troquelados, sin costuras y minimalistas. Piezas que cierran con unos gemelos y remaches y lleva unos cinco minutos armar, lo que economiza bastante el proceso.

Una marca vegana

Curra Rotondo y David Ruiz de Andrés, quienes tienen tiendas Lefrik por toda España, abrieron la de Madrid en pleno Malasaña. Vende mochilas urbanas, de colores muy vivos (tintadas PETA-Approved Vegan), bolsas de deportes y para el ordenador, aunque el producto estrella es la maleta plegable, que sirve como mochila, maleta de cabina y lo que queramos. Todo aquí es de PET reciclado. Miguel Royo, su dependiente, explica que reciclar el poliéster a partir de botellas de plástico ahorra el 90% del agua y el 75% de energía, en un proceso que además es mecánico y no químico. “Diseñamos nuestros productos en España y manufacturamos éticamente en Asia. Fabricamos en Asia porque son pioneros en el reciclado de poliéster a partir de botellas de plástico y es donde se acumula gran parte de la basura mundial”, explica la web de esta marca vegana. El cliente habitual es extranjero, quien compra por conciencia de reciclado, mientras que al consumidor español, dice Royo, le mueve más el producto en sí mismo. Disponen de un punto de reciclado de mochilas y bolsos en la misma tienda.

cova fernández

Caminar sobre algas

Javier Goyeneche inauguró el local de Ecoalf en Hortaleza en 2012 con la intención de ofrecer ropa y complementos confeccionados con materiales reciclados, pero con el diseño y calidad de prendas convencionales. Con ese objetivo, ya ha contado con las reconocidas diseñadoras Sybilla o Helena Rohner en algunas de sus colecciones. En 2017 abrió tienda en Berlín, donde también vende cosmética y libros y las famosas zapatillas Ocean Waste, con suela hecha a partir de algas y un tejido elaborado con plásticos de desechos del fondo de los océanos.

