5

El segundo capítulo de su libro se titula 'Rostros que no olvidarás jamás'. “Procura que el personaje principal destaque y que la atmósfera o los elementos de su entorno no solo no anulen su jerarquía, sino que enriquezcan la información que aportas”, escribe. Aunque actualmente las cosas no son tan fáciles como cuando Soriano empezó a dedicarse a la fotografía de viajes hace tres décadas: “La fotografía puede ser agresiva. Antes éramos pocos con una cámara, y no interferías excesivamente en la vida cotidiana de la gente. Hoy es una pelea por la foto”, asegura a 'El Viajero'.



En la imagen, retrato de un joven en Lolkuniani (Kenia).