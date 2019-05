Puntuación: 8 Arquitectura 8 Decoración 7 Estado de conservación 8 Confortabilidad habitaciones 8 Aseos 7 Ambiente 7 Desayuno 7 Atención 10 Tranquilidad 10 Instalaciones 6

Trabajaba localizando escenarios para filmaciones publicitarias hasta que un día localizó la atalaya de su vida. Ahí, en esos Altos de El Vallín que miran a la población asturiana de Luarca, decidió establecerse y subsistir esta vez localizando amigos, que es siempre el modo más cálido de dar hospitalidad al prójimo. Tomás Bernar arregló una casona centenaria rodeada de una hectárea de prado y consiguió todos los permisos para adosar a la ruina un cubo medio transparente y otro anexo de tres dormitorios que sumar a las seis habitaciones primigenias de 3 Cabos. Esa caja de madera y cristal habilitada para comedor es probablemente uno de los mejores miradores que hoy tiene el Principado asturiano sobre el Cantábrico. Su buen ojo no lo engañó. El hotel da nombre a los tres cabos —Busto, Vidio y Peñas— que se divisan desde estas cristaleras, perfectas para encontrar ideas, sensaciones.

Su clientela mayoritaria está formada por parejas con deseos de descubrir la identidad del otro a través de la lente anasférica del amor. Por eso, el salón de estar cuenta con un telescopio, varios espacios de lectura y, sorprendentemente, unos DVD que los clientes solicitan en un revival fílmico. Acorde al paralelepípedo arquitectónico, la decoración resume la personalidad racionalista de unos paramentos rugosos y una iluminación cálida obtenida gracias a los nuevos materiales y las superficies más pulidas de maderas y aceros que proporciona la tecnología inmobiliaria. Colores vivos e intensos. Objetos vanguardistas. Comodidades de libro.

ampliar foto Exterior del hotel rural 3 Cabos.

A las seis estancias clásicas, donde todavía se percibe la fragancia de la piedra húmeda y la madera noble, no les falta ninguna de esas cualidades formales ni funcionales descritas para los espacios comunes, si acaso con mayores gestos ornamentales, como el estarcido de un manzano en la pared, la viguería tozuda en el techo o unos ventanales inconmensurables para asistir al espectáculo paisajístico de la puesta de sol. Todas, incluidas las tres nuevas piezas, se dejan dormir por el masaje de sus almohadas rellenas de cáscara de mijo orgánico.

Bernar no habría mudado su existencia si la experiencia no incluyese una cocina honrada basada en el producto local y una mesa con la panorámica de los aludidos cabos. Para descubrir a qué sabe una lubina salvaje pescada esa misma mañana hay que pernoctar aquí. El hotel no depende de Luarca, sino al revés. Es un destino turístico en sí mismo.

3 Cabos Categoría oficial: hotel rural

hotel rural Dirección: carretera de El Vallín, km 4. El Vallín (Asturias)

carretera de El Vallín, km 4. El Vallín (Asturias) Teléfono: 985 92 42 52 y 616 89 28 07

985 92 42 52 y 616 89 28 07 Web: hotelrural3cabos.com

hotelrural3cabos.com Instalaciones: salón con chimenea, salón auxiliar en el anexo, mesa de juegos, bar, restaurante

salón con chimenea, salón auxiliar en el anexo, mesa de juegos, bar, restaurante Habitaciones: 9 dobles

9 dobles Servicios: algunas habitaciones adaptadas para discapacitados; animales domésticos prohibidos

algunas habitaciones adaptadas para discapacitados; animales domésticos prohibidos Precios: desde 85 euros la habitación doble, desayuno e IVA incluidos.

Encuentra inspiración para tus próximos viajes en nuestro Facebook y Twitter e Instragram o suscríbete aquí a la Newsletter de El Viajero.