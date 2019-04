3

Bárcena Mayor

Ubicado en el corazón del parque natural Saja-Besaya, sus 84 habitantes presumen de vivir en el pueblo más antiguo de Cantabria. Sea o no cierto (no existen pruebas documentales definitivas), sí que son afortunadísimos ya que el sabor auténticamente montañés que conserva la aldea no parece real. Calles empedradas (cerradas al tráfico), casas barrocas de mampostería con soportales y balcones adornados de flores y el entorno natural de gran belleza, surcado por el río Argoza. Declarado Conjunto Histórico Artístico en 1979 e integrado en la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, sus dos vías principales (la Larga y la Calleja) están unidas por un entramado de estrechas callejuelas por las que deambular resulta un placer. El paseo debe pasar por la iglesia de Santa María, que conserva un hermoso retablo barroco, y el lavadero, rodeados de restaurantes y tiendas de productos locales. Desde el puente sobre el Argoza parten varias sendas, como la de la fuente Clara (de siete kilómetros y dos horas, aproximadamente) que ofrece vistas a los paisajes típicos del valle del Saja.