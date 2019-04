3

En 2014, la reina Isabel II visitó los Titanic Studios de Belfast (en la foto), antiguos astilleros reconvertidos en estudios de cine donde se ruedan los interiores de esta serie; rechazó, eso sí, sentarse en el incómodo trono de hierro, trufado de espadas, donde se acomoda como puede el Rey o la Reina de los Siete Reinos de Poniente. El Salón del Trono de Desembarco del Rey se encuentra en Paint Hall, una enorme nave donde originariamente se pintaban los barcos, y que hoy contiene estudios de casi 1.500 metros cuadrados cada uno. Por razones obvias, las instalaciones no están abiertas al público. Sí hay un autobús turístico que acerca a The Titanic Quarter, vibrante centro cultural de Belfast, en torno al Puerto, donde fue construido el 'Titanic'. Aquí se mostrará 'Game of Thrones: The Touring Exhibition' a partir del 11 de abril.