De viaje por la carretera Austral

Aunque catalogarla de carretera es exagerar un poco (la mitad de la ruta no está asfaltada y puede encontrarse en malas condiciones), este ‘roadtrip’ recorre los paisajes más extremos del país: 1.240 kilómetros que atraviesan bosques, glaciares, granjas de pioneros y ríos color turquesa. Y todo ello, a las orillas de un encabritado Pacífico. Creada en la década de 1980 en un intento por comunicar las zonas más aisladas de Chile, su construcción llevó más de 20 años y nunca ha sido tan accesible como ahora, conectada con un ferri a Puerto Natales. Eso sí, no es una carretera para todos: hay que planificar bien el viaje y ser muy prudentes. Por ejemplo, obliga a llevar suficientes provisiones desde el inicio y tener en cuenta que, debido a su aislamiento, la región que atravesamos no es barata.