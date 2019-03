1

Caminito del Rey (Málaga)

El Caminito del Rey ya no da miedo, o no tanto. Rehabilitado y reabierto al público en 2015, tiene una nueva y segura pasarela colgada sobre los precipicios horadados por el río Guadalhorce y un puente colgante que tiembla y se mueve a cada paso. La ruta se adentra en los estrechos desfiladeros de El Chorro (Gaitanes y Gaitanejos), cuyas paredes llegan a alcanzar los 300 metros de altura y, en algún punto, no superan los 10 metros de anchura. No faltan en el camino los recuerdos a quienes perdieron sus vidas al adentrarse por el antiguo voladizo, cuyos restos se pueden observar todavía al caminar sobre la nueva y fiable pasarela. Inicio: Ardales. Final: Álora. Distancia: 7,7 kilómetros. Más información (y reservas): caminitodelrey.info