Prainhas do Pontal do Atalaia. Arraial do Cabo (Brasil)

De septiembre a marzo es la mejor época para acercarse a la mayoría de playas brasileñas. Prainhas do Pontal, a unas dos horas y media de Río de Janeiro, en realidad son dos playas separadas por unas rocas. Un mar tranquilo perfecto para bañarse. Eso sí, si se llega en coche hay que bajar unos 200 peldaños hasta la arena.