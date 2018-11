13

Academia de Ciencias Naturales de la Universidad Drexel (Filadelfia, Estados Unidos)

Se trata, probablemente, del museo de historia natural más antiguo del mundo. Fundado en 1812, tiene una colección de 18 millones de especímenes, entre los que destaca el espectacular, aterrador y famoso esqueleto de Tyrannosaurus rex: 13 metros de longitud, mandíbula abierta y dientes de sable que presiden la sala de los dinosaurios, con más de 30 especies. La Academia de Ciencias Naturales de la Universidad Drexel también es reconocida por su jardín tropical de mariposas, e incluye un centro de descubrimiento para niños, que exploran los ecosistemas del mundo a través de dioramas y observan a científicos en pleno trabajo en el laboratorio de preparación de fósiles. ansp.org