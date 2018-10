Con su nuevo disco, Delirium Tremens, esta joven renovadora del flamenco se presenta el 29 de octubre en el Teatro de la Luz Philips de Madrid para cantar los temas que ella misma ha compuesto. A Rosario La Tremendita la música la ha llevado a menudo a Japón, donde el flamenco es siempre bien recibido.

¿Qué tiene el país que engancha?

A mí siempre me ha apasionado su cultura y gastronomía. Desde el teatro kabuki pasando por los dibujos animados. Y a cambio a ellos les gusta mucho el flamenco, aunque se han quedado en una etapa un poco anterior a lo que se hace ahora.

¿Cómo es una función de kabuki?

Increíble. Dura cinco o seis horas, con intervalos en los que te dan de comer muy rico. Es normal que mucha gente se duerma en el teatro. El espectáculo incluye danza, canto y actuación. Cada actor se prepara toda su vida para el papel que representa.

¿Se siente integrada cuando va?

Tengo la suerte de vivir su cultura. He ido a casas de gente y he podido conectar con ellos. De los japoneses me fascina el respeto que tienen por todo, y cómo son de hormiguitas trabajadoras. Además, en sus casas no tienen ningún exceso: solo lo necesario.

Así que ha dormido en un tatami.

Claro, incluso al volver a España. Me pasé cuatro años durmiendo sobre uno al que le puse un futón encima. Me encantan las casas japonesas: las puertas correderas, tomar el té en asientos bajos…

¿Visitó alguna casa fuera de lo común?

Sí, era de una persona mayor, por eso me sorprendió mucho que los muebles y todos los detalles, del sofá al papel de pared, fuesen de Hello Kitty.

Salgamos a las calles, ¿qué le sorprende más?

Me llama la atención la cantidad de iluminación que hay en las tiendas, que venden de todo. La tecnología es siempre impresionante. Muchas, además, abren las 24 horas del día.

¿Y usted qué suele comprar?

Siempre compro snacks de alga en láminas. Me encantan.