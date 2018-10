12

Montañas de Catskills (EE UU

En agosto de 2019 se celebrarán, en el corazón de las Montañas Catskills, los 50 años de la primera edición de Woodstock (en la foto, la pradera donde se ubicó), mítico festival de música que definió a toda una generación. Los ‘hippies’ de entonces hoy ya son abuelos pero su espíritu sigue vivo en esta región al norte del estado de Nueva York. Las Catskills parecen un mundo a miles de kilómetros de Manhattan, aunque las separen apenas unas horas por carretera. En pueblos como Woodstock o Saugerties se disfruta de una vida tranquila, en cafés vintage y restaurantes ecológicos donde no es difícil encontrarse con artistas o novelistas. Pero lo mejor de la región es la naturaleza: desde sus miradores se contemplan paisajes encantadores con cascadas y ríos para remar, jardines de esculturas ocultos en los bosquesy antiguos rincones y edificios con aires de los cincuenta. Imprescindible: ir a un concierto al aire libre y descubrir el histórico festival en el Bethel Woods Center for the Arts.