Viaje a los escenarios de las series de este otoño

Para llegar a encontrarse cara a cara con Daenerys Targaryen, Jon Nieve tuvo que cruzar la escalinata de 241 peldaños que lleva hasta la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, en Bermeo, Biz­kaia. Este paraje, convertido en Juego de tronos en Rocadragón, ganó así proyección internacional y sus visitas aumentaron. Cuando la serie de HBO termine el año que viene, algunas de sus localizaciones en Irlanda del Norte se transformarán, oficialmente, en atracciones turísticas con rutas de visitas y exposiciones. El caso de Juego de tronos es quizás el más llamativo de los últimos años, pero no es la única ficción televisiva que invita a sus seguidores a viajar hasta sus localizaciones de rodaje. Este otoño, entre el aluvión de series que se emiten, muchas están fuertemente vinculadas a los lugares donde se ruedan. Partimos de viaje hacia las series del otoño.

ampliar foto Bryant Park, en Nueva York, aparece en la serie 'The Defenders' (Netflix). Luigi Vaccarella SIME

1. Nueva York, la estrella

La Gran Manzana es ya todo un clásico de la televisión. Desde Sexo en Nueva York hasta Mad Men, Girls o Billions, son muchas las series de las últimas dos décadas cuyos personajes recorren sus calles. En un Nueva York más sórdido se desarrolla la historia de The Deuce (HBO España). El título hace referencia al nombre con el que se conocía a la zona de Times Square en los años setenta, cuando florecía y se asentaba allí la industria del porno. Prostitutas, proxenetas, buscavidas y policías corruptos se dan cita en sus calles en esta serie. Nueva York ahora tiene un aspecto muy diferente, por eso la producción se trasladó al barrio de Washington Heights, en el norte de Manhattan. Los personajes de la ficción frecuentan bares y antros para los que han utilizado locales como el Capri Social Club (156 Calyer St.), un clásico de películas y series ambientadas en Nueva York como Blue Bloods o Shades of Blue. El puente de Verrazano-Narrows o el parque de Washington Square también aparecen en diferentes momentos de la serie.

ampliar foto Fotograma de la serie 'Th Deuce' (HBO), rodada en Nueva York.

En un Nueva York prácticamente opuesto está ambientada The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video). Se trata de la historia de un ama de casa de finales de los años cincuenta que descubre su don para el monologuismo y que ha cosechado ocho premios Emmy con su primera temporada. Para la segunda entrega, que se estrenará este otoño, la producción viaja a lugares como París o las montañas de Catskill, en el sureste del Estado de Nueva York. Pero Manhattan seguirá siendo el principal plató de esta comedia. El apartamento que habita la protagonista en el Upper West Side está situado en el número 404 de Riverside Drive, en un lujoso bloque construido en 1909 cuyas viviendas cuestan hoy más de 1,8 millones de dólares. El que ya no existe es el Gaslight Cafe, el local del Greenwich Village en el que la protagonista se lanza al escenario micrófono en mano. Entre 1958 y 1971, año en que cerró, este lugar acogió conciertos de Bob Dylan, Jimi Hendrix o Eric Clapton y recitales de poetas de la generación beat. Sí se pueden visitar todavía otros locales que aparecen en la serie como la tienda Music Inn (169 West 4th Street), el Old Town Bar (45 E 18th Street), la barbería York del 981 de Lexington Avenue o el legendario club de jazz Village Vanguard (178 7th Avenue South), lugares todos ellos que mantienen el sabor de los años cincuenta.

Doune Castle, del siglo XIII, tiene un 40% de visitas más desde que apareció en la primera temporada de ­Outlander

Un Nueva York más oscuro es el que aparece en las series fruto de la colaboración entre Netflix y Marvel: Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Defenders y The Punisher. Mientras que Daredevil es el héroe del barrio de Hell’s Kitchen, Luke Cage hace lo propio en Harlem. En las series basadas en los personajes de cómic se puede ver desde el puente de Manhattan hasta Bryant Park, el Rockefeller Center, la isla de Roosevelt, Central Park o el cementerio de Greenwood.

ampliar foto El castillo de Blackness (Escocia), que se convierte en Fort William en 'Outlander' (emitida por Movistar +). getty images

2. La Escocia de los clanes

Viajes en el tiempo, aventuras y una historia de amor con dos siglos de por medio. Outlander estrenará su cuarta temporada en noviembre en Movistar + y lo hace con sus protagonistas, un guerrero escocés del siglo XVIII y una enfermera británica del siglo XX, instalados en las colonias americanas pocos años antes de que estalle la guerra de la Independencia de Estados Unidos. Pero la historia no pierde de vista Escocia, donde no solo están ambientadas las anteriores entregas, sino que es el lugar donde graba la serie, con los estudios de Cumbernauld, cerca de Glasgow, como sede central.

ampliar foto Escena de la sierie 'Outlander'. Al fondo, Doune Castle. Ed Miller

Es habitual que las fans de la producción televisiva y las novelas de Diana Gabaldon en las que se basa recorran sus localizaciones. Doune Castle, fortaleza medieval del siglo XIII que en la serie es la sede del clan Mackenzie y que ha aparecido en películas como Ivanhoe (1952) o Los caballeros de la mesa cuadrada (1974), ha experimentado un aumento del turismo del 40% desde que apareció en la primera temporada de Outlander. El pueblo medieval de Culross (a 40 kilómetros en coche desde Edimburgo) sirvió de plató natural para diferentes momentos de las dos primeras temporadas. Blackness Castle, casi a mitad de camino entre Glasgow y Edimburgo, ha servido en la ficción para recrear Fort William, el lugar donde Jamie Fraser era torturado en la primera temporada. Pero quizá la localización más emblemática sea Midhope Castle, Lallybroch en la serie. El hogar de Jamie es en realidad un edificio construido en el siglo XVI como un castillo con una ya desaparecida torre de cinco pisos.

La tercera entrega de True Detective transcurre en la región de los Ozarks, en el Estado de Arkansas

3. Albuquerque con Walt y Saul

Otro título que llevó a legiones de seguidores hasta el lugar donde se grababa era Breaking Bad. La historia del descenso a los infiernos del profesor de química reconvertido en capo de la droga Walter White puso a la ciudad estadounidense de Albuquerque y sus alrededores en el mapa seriéfilo. Y su continuación, Better Call Saul, todavía arrastra a sus seguidores hasta unas localizaciones que ya son conocidas para muchos. El spin off centrado en la transformación del abogado Jimmy ­McGill en el chanchullero Saul Goodman de Breaking Bad ha recuperado localizaciones como el restaurante Twisters (4257 Isleta Boulevard), que sirvió para recrear el local de Los Pollos Hermanos. Otras solo han aparecido en Better Call Saul, como la casa de Chuck (en el número 1607 de San Cristobal Road) o el salón de manicura en el que Jimmy tiene su primera oficina (160 de Juan Tabo Boulevard). Eso sí, si se acerca a Albuquerque, visita obligada para los fans es la casa de Walter White, en el 3828 de Piermont Drive.

ampliar foto Parque nacional de Ozark, en el Estado de Misuri (EE UU). Ian G. Dagnall alamy

4. Crímenes en los Ozarks

En la serie de Netflix Ozark, el protagonista y su familia tienen que dejar atrás su vida en Chicago y escapar a un remoto pueblo situado en una montañosa región del Medio Oeste de Estados Unidos, los Ozarks. Allí se desarrolla este drama criminal en el que un asesor financiero se dedica a lavar dinero de un importante cartel mexicano. En realidad muy pocas escenas fueron grabadas en el lugar que da título a la serie, situado entre los Estados de Misuri, Arkansas y Oklahoma. La producción prefirió trasladarse a orillas de los lagos Allatoona y Lanier en Georgia, un Estado que en los últimos años ha despuntado como sede de producciones televisivas (The Walking Dead o Stranger Things se ruedan allí) y cinematográficas gracias sobre todo a los incentivos fiscales que ofrece.

ampliar foto Fotograma de la serie 'Ozark', de Netflix. Tina Rowden Netflix

Sin embargo, ese no será el caso de la tercera temporada de True Detective. La serie de HBO estrenará a principios de 2019 su nueva entrega y, tras narrar historias situadas en Luisiana y Los Ángeles, en esta ocasión la acción se traslada a los Ozarks, en Arkansas, donde se ambientará una trama centrada en un macabro crimen.

ampliar foto Galería de la penitenciaría de west Virginia (EE UU) que aparece en la serie 'Castle Rock', la serie que emite Movistar +. Jim West alamy

5. Castle Rock lejos de Maine

Las novelas de Stephen King se han llevado a la pantalla en varias ocasiones, tanto con adaptaciones cinematográficas como televisivas. En esta ocasión, la serie Castle Rock no se basa en una historia en concreto, sino que toma elementos de diferentes relatos y novelas del autor para recrear el universo del pueblo ficticio que le da nombre, el lugar en el que transcurren varias de las historias de King.

ampliar foto Escena de la serie 'Castle Rock'. Patrick Harbron

Aunque en la ficción Castle Rock está situado en el Estado de Maine (del que es natural Stephen King), la serie que emite Movistar + no se ha grabado allí, sino que la producción se trasladó al pueblo de Orange, de poco más de 7.500 habitantes y situado en Massachusetts (Estados Unidos), mientras que los interiores se grabaron en unos estudios de Devens, en el mismo Estado. Muchos de los edificios de Orange aparecen en la serie, desde sus casas de estilo victoriano hasta su iglesia universalista. La producción también viajó a otros lugares. El hospital psiquiátrico Juniper Hill de la serie está ubicado en realidad en el Museo de la Salud Pública del Hospital Estatal de Tewksbury (también en Massachu­setts), mientras que la prisión se sitúa en la penitenciaría estatal de West Virginia en Moundsville, un edificio histórico de estilo neogótico.

ampliar foto Bosques de Vancouver, en Canadá, donde se rodó 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' (Netflix). Michael Fox Getty

6. Una Canadá de cómic

Los cómics de Archie son todo un icono de la cultura pop estadounidense. Su adaptación a la televisión en Riverdale (en España, en Movistar +) ha convertido a sus jóvenes protagonistas en estrellas para un público que busca la manera de dar con ellos de cualquier forma, incluso durante el rodaje de la serie. Pero para ello tendrían que desplazarse hasta Vancouver (Canadá). Aunque las vistas aéreas del ficticio pueblo de Riverdale que aparecen en los títulos de crédito son en realidad Harbor Springs, en el Estado de Michigan (EE UU), los edificios y calles del pueblo de Archie y sus amigos se ubican en el barrio de Grandview-Woodland de Vancouver. Para los exteriores de su instituto se utiliza el centro de enseñanza secundaria Lord Byng (3939 W 16th Avenue), el mismo que en Pretty Little Liars era el instituto Rosewood.

Calles y locales de Madrid ambientan dos series de este otoño: Gigantes y la comedia Arde Madrid

Al universo de Archie pertenece también la bruja adolescente Sabrina, que este otoño tiene nueva adaptación televisiva, con un tono más oscuro que el de la sitcom de la década de 1990. Para grabar las escenas ubicadas en la funeraria donde reside con sus tías la Sabrina a la que da vida ahora Kiernan Shipka, el equipo de la serie de Netflix se trasladó a los bosques de Vancouver. Además, Cloverdale, un barrio de la ciudad canadiense de Surrey, acogió el rodaje de algunos exteriores, transformando varios de sus edificios en los locales de Greendale, el pueblo donde transcurre la acción.

ampliar foto Los apartamentos The Dunes, en Los Ángeles, en un fotograma de la serie 'Insecure' (HBO). John P Fleenor

7. Los Ángeles hip-hop

Con su tercera temporada, la comedia de HBO Insecure ha confirmado a su creadora y protagonista, Issa Rae, como una de las voces más originales del panorama televisivo actual. La serie sigue las andanzas laborales, románticas y sexuales de una joven afroamericana y su mejor amiga en el sur de Los Ángeles. Los apartamentos donde la protagonista vive con su novio al principio de la serie, The Dunes, existen en la realidad en la avenida de Inglewood y el alquiler de un apartamento de dos habitaciones cuesta 1.625 dólares al mes. La organización sin ánimo de lucro para la que trabaja Issa tiene su sede en realidad en las oficinas del Centro de Arte Fernando Pullman en Leimert Park Village. Y el lugar donde Issa sorprende rapeando es el Maverick’s Flat (4225 Crenshaw Boulevard), un histórico local que fue uno de los centros del jazz, soul y rhythm and blues en Los Ángeles en las décadas de 1960 y 1970. Las protagonistas frecuentan muchos otros locales reales, como el restaurante etíope Merkato (1036 1/2 S Fairfax Avenue), el Commissary (3515 Wilshire Boulevard), uno de los numerosos Roscoe’s Chicken and Waffles (5006 W Pico Blvd), Pann’s (6710 LaTijera Boulevard), Chart House (en Marina del Rey) o un Worldwide Tacos. Para todos los gustos y todos los precios.

ampliar foto La costa vizcaína cerca de Bermeo, con la península de San Juan de Gaztelugatxe (donde se han rodado escenas de 'Juego de tronos' y 'Presunto culpable') al fondo. Gonzalo Azumendi

8. Series españolas

Si San Juan de Gaztelugatxe lució en todo el mundo gracias a Juego de tronos, la serie española Presunto culpable (Antena 3) también ha aprovechado sus imponentes paisajes para el arranque de la historia de Jon Aristegui y su lucha por demostrar que no está implicado en la desaparición de su novia, Anne. La isla de Txatxarramendi, la ermita de Santa Catalina en Mundaka, las calles de Mundaka y Bermeo, el faro de Matxitxako, las playas de Laga y Laida en Ibarrangelu o la ría de Gernika son otras de sus localizaciones, todas en Bizkaia.

En Galicia transcurre la acción de Vivir sin permiso (Telecinco), en la que un narcotraficante reconvertido en empresario es diagnosticado con alzhéimer y busca al heredero de su imperio entre sus hijos. La ficticia comarca de Oeste de la serie se levanta a partir de localizaciones naturales de la provincia de Pontevedra como O Salnés, A Illa de Arousa, Vilagarcía de Arousa, el puerto de Vigo, Santiago de Compostela o la zona costera de Ribeira. La casa de Nemo Bandeira es en la realidad el pazo A Toxeiriña, en Moraña.

ampliar foto Una escena de la serie 'Gigantes' (Movistar), de Enrique Urbizu, rodada en el Rastro de Madrid. Emilio Pereda

También Madrid es centro de varias ficciones de este otoño. La capital da título a la comedia de Paco León y Anna R. Costa para Movistar + Arde Madrid, que viajará a una España franquista y en blanco y negro para seguir las andanzas de la actriz Ava Gardner durante su estancia en la ciudad. La serie recorrerá lugares como el restaurante Villa Rosa (plaza de Santa Ana, 15), el Chicote de Gran Vía, el Bar 49 del hotel Intercontinental o Las Ventas. Por su parte, Enrique Urbizu ha grabado su primera serie, Gigantes (Movistar), en un Madrid muy diferente, el del Rastro, los poblados chabolistas y la periferia, y en Estoy vivo (La 1) la acción se desarrolla en el barrio de Vallecas.