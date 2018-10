6

Lago Hillier (Australia)

Para dibujar la isla de Middle, en el casi desconocido archipiélago australiano de La Recherche, hace falta un lápiz rosa. Preferiblemente, color rosa chicle, para representar adecuadamente su accidente más llamativo, el lago Hillier. Los científicos no tienen muy claro por qué es tan rosa, pues las aguas azul intenso del océano Antártico están a solo unos metros. A diferencia de otros lagos de colores, el tono del Hillier no es un reflejo del fondo ni se debe a la acción de bacterias; el agua mantiene su color rosa cuando se embotella. La isla de Middle forma parte de una reserva natural y no se puede visitar, pero el lago Hillier se puede contemplar en una excursión de 2 horas en helicóptero desde Esperance (Australia Occidental).