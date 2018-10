New York está en el centro de Sevilla

Attaboy, el octavo mejor bar del mundo según 50 Best Bars, propone cócteles sencillos pero con mezclas inspiradoras

Tras su éxito en otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona y Valencia, Seagram’s New York Hotel aterriza este otoño en el exclusivo Fontecruz Sevilla Seises, ubicado en un palacio señorial del siglo XVI en el corazón del barrio de Santa Cruz, con espectaculares vistas 360º a la Giralda. Un extraordinario entorno en el que podrá disfrutar de lo último en tendencias foodies y de coctelería made in New York.

Seagram’s New York Hotel ofrecerá del 18 de octubre al 11 de noviembre la esencia real de la ciudad de los rascacielos en una única localización, poniendo al alcance del visitante una experiencia extraordinaria de la mano de la ginebra americana más icónica.

Siéntase como una de las celebrities que pisan estos ilustres locales en New York, con los deliciosos combinados de la emblemática coctelería Attaboy traídos desde la Gran Manzana y el exquisito brunch del legendario restaurante Dante NYC para amantes de los aperitivos y platos de calidad. No faltará la música en vivo del mítico club de jazz Blue Note y la oportunidad de conseguir un impecable corte de pelo a medida para hombre y mujer, y afeitados tradicionales en la fabulosa Frank’s Chop Shop.

Attaboy, los mejores cócteles clandestinos

Si no existiera Coctelería Attaboy habría que inventarla. Su peculiaridad reside en que, sin carta, el barman prepara el combinado con pura intuición y a gusto del cliente. Attaboy, considerado el octavo mejor bar del mundo según la lista 50 Best Bars, propone cócteles sencillos pero con mezclas inspiradoras –como el famoso Penicilin– que destacan por el cuidado en los detalles, como el hecho de exprimir los cítricos al momento o el tratamiento que se hace al hielo, con piezas perfectas que se amoldan dependiendo de vaso, ya sea bajo, u Old Fashioned, o Highball (de tubo).

En Seagram’s New York Hotel, sorprenderán, sin duda, los cócteles clásicos reinventados y a medida del consumidor traídos del famoso speakeasy del Lower East Side. Una estupenda ocasión que no debe perderse de este evento pop-up para paladares inquietos.

Dante, brunch definitivo

Cuando Dante sirva su brunch, también se podrán degustar sus cócteles. El reputado Dante NYC, una institución del Greenwich Village, también ofrecerá en Seagram’s New York Hotel su propia carta de cócteles exclusivos, en la que destaca su insuperable Negroni –“El mejor Negroni de New York”, según New York Magazine–, y otros clásicos como el Sbagliato o su célebre Garibaldi.

ampliar foto El restaurante Dante NYC, una institución del Greenwich Village, también ofrecerá sus 'brunch' en el Seagram’s New York Hotel. Seagram's Gin

Dante se ha convertido en un clásico moderno desde que abriera sus puertas hace más de 100 años, con asiduos como el actor Al Pacino o el cantante Bob Dylan, siendo distinguido con numerosos galardones. Considerado Best American Restaurant Bar premio otorgado por Tales of The Cocktails, destaca por mantenerse fiel a su herencia italo-norteamericana, donde prima la calidad del producto y el cuidado de sus elaborados platos. Una oportunidad única para saborear esta exquisita propuesta culinaria sin necesidad de cruzar el charco.

Blue Note, el jazz más genuino

Las sesiones de jazz más sorprendentes de Seagram’s New York Hotel sólo podían surgir de uno de los clubes de jazz neoyorkinos más prestigioso del mundo: Blue Note.

El local, con uno de los sonidos más genuinos de la ciudad y situado en el Greenwich Village, abrió sus puertas a inicios de los años 80, dando la bienvenida a los más insignes artistas del momento durante varias generaciones. Blue Note es el sello inconfundible con el que podrá disfrutar sin salir de la capital andaluza de veladas íntimas y memorables en las que se combinan el jazz clásico, con el soul, el funk y el R&B.

Frank's Chop Shop, la peluquería de las estrellas

El plan perfecto de Seagram’s New York Hotel no estaría completo sin un cambio de look. La velada culmina en Frank’s Chop Shop, legendaria barbería del Lower East Side, que recupera el afeitado a navaja para caballeros modernos que buscan un servicio tradicional y de alta gama.

ampliar foto Frank’s Chop Shop, legendaria barbería del Lower East Side, que recupera el afeitado a navaja para caballeros. Seagram's Gin

Con una estética propia de las barberías clásicas de los años 30, su dueño, Mr. Bee, y su equipo de maestros barberos (entre los que se encontrará su socio Michael Malbon) se pondrán a disposición de todo aquel que quiera sentarse en sus sillones, sin distracciones, tanto hombres como mujeres que busquen un corte de pelo a la última, o para ellos, el mejor shapeup, como han hecho famosos de la talla del oscarizado actor Adrien Brody o Drake, el popular rapero que ha batido todos los récords de ventas. Será una ocasión especial para lucir el peinado y afeitado perfecto a manos de los mejores profesionales.

No se lo pierda. Nueva York se esconde en el centro de Sevilla en la que será una experiencia única e irrepetible.