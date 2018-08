1

Blackwell Rum Bar, Negril (Jamaica)

Los bares son parte de la cultura de un país y del paisaje urbano. Sentado en la barra uno puede llegar a intuir cómo es la gente de una ciudad e incluso descubrir pistas sobre lugares que merece la pena visitar y que rara vez aparecen en una guía. Pero también son una atracción turística en sí mismos. Y eso es lo que demuestra el libro ‘150 bars you need to visit before you die' ('150 bares que tienes que visitar antes de morir’), de la editorial Lannoo.En el Blackwell Rum Bar de Negril (en la imagen) “puedes respirar Jamaica, y también saborearla”, destaca el libro de este local. Forma parte de The Caves Hotel, y está dentro de las rocas volcánicas de West End, con ventanas naturales abiertas al océano Atlántico. Su especialidad es el ron Blackwell, que se aconseja tomar solo o combinado con zumo de naranja natural, zumo de piña y hielo picado. Más información: thecaveshotel.com