Londres (Reino Unido)

“El proyecto no es solo sobre imágenes de ventanas, es sobre la identidad arquitectónica que tiene una ciudad, lo que la hace única, algo que se puede apreciar en ellas”, explica Gonçalves (1986, Santo Isidoro, Mafra). “A mí me gusta fotografiar ventanas, pero eso se podría mostrar con otras cosas”, asegura. De hecho, tiene otros dos proyectos: ha empezado a fotografiar los característicos azulejos que cubren las paredes de muchos edificios de Portugal y las puertas de países como Portugal, España, Rumanía, Bélgica y Reino Unido están inmortalizadas en su serie Doors of the World (Puertas del mundo). En la imagen, ventanas en los coloridos edificios del barrio londinense de Notting Hill.