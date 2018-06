La opinión de nuestro crítico de los siete restaurantes españoles que están entre los 50 mejores del mundo

El restaurante de Módena Osteria Francescana se coronó anoche en Bilbao como el mejor restaurante del mundo de la lista The World’s 50 Best. El chef Massimo Bottura recupera así la posición que ya alcanzó en 2016. En segunda posición de esta famosa y mediática guía gastronómica se coloca El Celler de Can Roca, el reconocido restaurante de los tres hermanos Roca a las afueras de Girona. Entre los 50 puestos de esta lista se han posicionado siete restaurantes españoles, número que se eleva hasta las 13 firmas en la clasificación completa de los 100 mejores restaurantes del mundo. Esto es lo que José Carlos Capel, crítico gastronómico de El Viajero, ha dicho sobre los mejor posicionados.

El Celler de Can Roca (Girona)

El restaurante de Joan, Josep y Jordi Roca se ha colocado en la segunda posición de la clasificación The World’s 50 Best. Y este es el único restaurante al que nuestro crítico ha dado la máxima puntuación, un 10. “Tres pilares sustentan su trabajo: las recetas, excepcionales, síntesis de innovación y academicismo; la bodega, inabarcable, una de las más meditadas y mejor gestionadas del Viejo Continente, y los postres, intuitivos, que fusionan técnica e imaginación a partes iguales”, aseguraba Capel en su crítica de 2012, en la que apuntaba que rozaban la perfección absoluta y que los Roca se iban a convertir en leyenda de la gastronomía.

Sala del restaurante Mugaritz, de Andoni Luis Aduriz.

Mugaritz (Errenteria)

También entre los 10 primeros mejores restaurantes del mundo se encuentra Mugaritz, el restaurante del chef Andoni Luis Aduriz en Errenteria (País Vasco), que ocupa el puesto número 9. El menú de 25 platos que servía en 2016, José Carlos Capel lo puntuó en su artículo con un 9,5. El crítico gastronómico describía Mugaritz como “un lugar donde no solo se acude a comer, sino a disfrutar de experiencias sensoriales inéditas”.

Víctor Arguinzoniz, en las cocinas de su restaurante Asador Etxebarri. gorka lejarcegi

Asador Etxebarri (Atxondo)

En la clasificación sigue el Asador Etxebarri. El restaurante de Víctor Arguinzoniz en Atxondo (Bizkaia) cierra el top 10 de los 50 mejores restaurantes del mundo. “Etxebarri, un asador en la élite culinaria”, se titulaba la crítica gastronómica publicada en El Viajero en junio de 2016. José Carlos Capel le dio a su cocina una puntuación de 9 sobre 10.

Sala y cocina del restaurante Disfrutar, en Barcelona. juan barbosa

Disfrutar (Barcelona)

Disfrutar recibió en la edición del año pasado de The World’s 50 Best la distinción “The One to Watch”, algo así como "el restaurante a seguir". Y en esta edición la propuesta de Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch, núcleo fuerte de elBulli de Ferran Adrià, se ha convertido en la entrada más potente de la lista, colocándose en la posición número 18. “Comer en Disfrutar equivale a viajar con la memoria hasta elBulli. Dos únicos menús calcan aquel estilo que convirtió a Ferran Adrià en un cocinero mundialmente famoso”, describía la experiencia Capel cuando probó su carta en febrero de 2015, apenas dos meses después de la apertura del local. Su puntuación: un 8.

De izquierda a derecha, Igor Zalakain, Elena y Juan Mari Arzak y Xabier Gutierrez, en el laboratorio del restaurante Arzak, en San Sebastián. javier hernández

Arzak (San Sebastián)

José Mari Arzak y su restaurante de San Sebastián (País Vasco) aparece en el puesto 31. “Un milagro. Juan Mari debería dar cursillos de mercadotecnia, simpatía y persuasión personal”, decía José Carlos Capel en su blog en 2012 tras conocerse esta misma lista. El crítico culinario no ha dado nunca puntuación a la cocina de Arzak, pero sí que el chef así como también su hija Elena Arzak salpican varías de sus críticas y publicaciones en Gastronotas de Capel.

El restaurante de Albert Adrià Tickets, en Barcelona. Susanna Saez

Tickets (Barcelona)

Seguido de Arzak, en el puesto número 32 entre los 50 mejores restaurantes del mundo está Tickets, el restaurante de tapas de Albert Adrià en el Paralelo de Barcelona. José Carlos Capel puntuó su cocina con un 9,5/10 el pasado mes de julio: “Refinamiento e informalidad, perfección técnica y volumen de servicio armonizan en un negocio que funde lo popular y lo creativo con la celeridad de un fast food y la exquisitez de un restaurante merecedor de varias estrellas”.

Exterior del restaurante Azurmendi en Larrabetzu (Bizkaia).

Azurmendi (Larrabetzu)

De la cocina de Azurmendi, el restante de Eneko Atxa en Larrabetzu (Bizkaia), José Carlos Capel destacó la creatividad del chef vasco y de sus menús a base de productos de la huerta. El crítico valoró su experiencia gastronómica en mayo del año pasado con un 9/10. Un artículo en el que no solo valoraba sus sabores, sino también todo el entramado de una firma preocupada por la sostenibilidad y la naturaleza.