Los mejores festivales de música para este verano

Con casi un millar de festivales repartidos por España, el verano se presenta como la estación para disfrutar de unas vacaciones musicales. Estas son algunas de las citas más destacadas para unos meses de sol y música en directo.

Ambiente en el Mad Cool Festival, en la Caja Mágica de Madrid en julio de 2017. Kike Para

1. Urbanos y avanzados

Las ciudades suelen tener ese punto rebelde y vanguardista que todo festival necesita. Además de toda la infraestructura necesaria para sobrevivir a un buen evento musical y a todo lo que ello supone: grandes artistas y gente ansiosa por verlos. Madrid organiza la gran cita del año, el Mad Cool, que espera reunir a 80.000 asistentes en su nuevo espacio en Valdebebas. Su espectacular cartel contará los días 12, 13 y 14 de julio con Pearl Jam, Arctic Monkeys, Depeche Mode o Queens of the Stone Age. Por su parte, Barcelona celebra el 25º aniversario de la voz de la experiencia del circuito, el Sónar, donde suena el futuro musical y confluyen las tendencias culturales del momento. Entre el 14 y 16 de junio bailará de día y de noche con Thom Yorke, Gorillaz, LCD Soundsystem, Diplo o 2manydjs. Acompañan a estos reyes de la metrópoli el Festival de Les Arts de Valencia (8 y 9 de junio), el Azkena Rock de Vitoria (22 y 23 de junio), el Cruïlla de Barcelona (del 12 al 14 de julio), Jazzaldia en San Sebastián (del 25 al 29 de julio) o el DCODE, el 8 de septiembre en Madrid.

Concierto en la Plaza del Trigo, en Aranda de Duero, durante la celebración del Sonorama Ribera 2015. efe

2. Modernos de pueblo

Si las verbenas son parte del ADN español, los festivales no son menos. El principal evento de estas características es el Sonorama Ribera de Aranda de Duero, una concentración musical que mezcla, del 8 al 12 de agosto, el espíritu de la charanga y el indie más auténtico. Burgos cuenta con otra de las juergas más divertidas, el Ebrovisión de Miranda de Ebro, el 30 y 31 de agosto y el 1 de septiembre. Allí se reunirán Lori Meyers, Viva Suecia o LA M.O.D.A. Al norte, el Mundaka Festival de Bizkaia (27-29 de julio) aúna a la perfección música y gastronomía. Alburquerque, en Badajoz, es otra parada. Aquí, y con aforo reducido, se celebra cada julio (este año los días 20 y 21) una de las citas más alternativas del circuito, el ContemPOPránea. En el sur, en el Puerto de Santa María, Soleá Morente y Napoleón Solo son los cabezas de cartel del Monkey Weekend, el 15 y 16 de junio.

The Tripletz en el escenario del Arenal Sound, en Burriana (Castellón). Nerea Coll

3. Salvajes y playeros

Hay festivales a los que se va a tomar el sol y a sudar la gota gorda. Es el caso del más popular del país, el Arenal Sound, que recibe a 300.000 asistentes. Su público celebrará en Burriana (Castellón) una fiesta del 31 de julio al 5 de agosto al ritmo de Bad Bunny, Dimitri Vegas & Like Mike o Steve Aoki. Acariciando el Mediterráneo sonará el FIB de Benicàssim (del 19 al 22 de julio) y el Low Festival de Benidorm (del 27 al 29 del mismo mes), dos citas indies que destacan por su espíritu tropical y artistas de la talla de The Killers, Phoenix o Los Planetas. Se puede optar por el Weekend Beach de Málaga, del 4 al 7 de julio, o el Atlantic Fest de la Illa de Arousa (Pontevedra), del 20 al 22 de julio. Almería acoge el festival de música electrónica Dreambeach de Villaricos, que del 8 al 12 de agosto reunirá los mejores DJ nacionales e internacionales. Y en el Rototom Sunsplash familias enteras disfrutan del 16 al 22 de agosto del evento europeo del reggae en Benicàssim.

Asistentes al Vida Festival de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Rafa Rubiales

4. En plena naturaleza

No todos los festivales se asientan sobre césped artificial y arena. El Vida de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) se celebra del 28 al 30 de junio en una masía con aire bohemio y artistas como St. Vincent o Franz Ferdinand. En el Portamérica, del 5 al 7 de julio en Caldas de Reis, habrá buena comida y la música de IZAL o La Pegatina. También en Galicia, del 11 al 14 de julio está el Resurrection Fest de Viveiro (Lugo), el festival metal más importante del sur de Europa; y el nuevo O Son do Camiño, que llevará a Santiago de Compostela a Jamiroquai o Lenny Kravitz el último fin de semana de junio. Otras paradas en el norte son el Bilbao BBK Live, del 13 al 15 de julio en Kobetamendi, con actuaciones de The XX o Florence + The Machine; y el Santander Music Festival (2, 3 y 4 de agosto), que elige la península de la Magdalena para abrazar uno de los recintos más espectaculares del verano. Y en la ciudad, con el abrigo de la flora, destacan el Jardins de Pedralbes en Barcelona (entre el 6 de junio y el 13 de julio) y las Noches del Botánico en Madrid, del 21 de junio al 29 de julio.