Antuerta (Bareyo, Cantabria)

No es tanto para zambullirse, algo siempre comprometido, como para caminarla en marea vacía y fotografiarla sin cesar. Tal es su salvaje poder de conmoción. De la playa de Cuberris se llega en un santiamén, para así encimar esta bombonera entallada bajo acantilados protectores. Los desafueros urbanísticos infligidos al cabo de Ajo no anticipan lo que guarda su entorno prístino y sosegado que aprovechan surfistas de la Ajo Surf School (ajosurfschool.com) y gaviotas, en un maridaje siempre bien avenido. La mayoría de los visitantes no desciende a la arena (en pleamar la escalinata con barandillas no evita mojarse los pies): les basta con contemplarla. El autorretrato perfecto. En horario de reflujo marino luce en su máximo esplendor arenoso y pueden recorrerse sus cuevitas; con pleamar, mejor recrearse en la senda que orla la parte alta del acantilado.

Acceso: en la playa de Cuberris, frente a la entrada del campin Playa de Ajo, existe una pequeña zona de aparcamiento. Una senda de 300 metros nos deposita en Antuerta.