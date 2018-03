1

Un año después

El pasado 16 de febrero el chef danés René Redzepi abrió al norte de Christiania, en Copenhague, su nuevo restaurante Noma, no muy lejos del local original, cuyas puertas se cerraron hace ahora un año y desde cuyas cocinas revolucionó durante 14 años la gastronomía escandinava. Noma encabezó en cuatro ocasiones la lista The World's 50 Best Restaurants (en 2010, 2011, 2012 2014 ). Ahora, el chef, que también consiguió en Noma dos estrellas Michelin, se ha embarcado en una nueva aventura, según sus palabras, un Noma 2.0.