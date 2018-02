22

Parque nacional de Cairngorms (Escocia)

Cinco de las seis montañas más altas del Reino Unido se encuentran dentro del parque nacional de Cairngorms, en Escocia, un popular destino de esquí que además ofrece rutas de senderismo, escalada o bicicleta de montaña. Bosques de árboles centenarios, cataratas, lagos como el de Loch an Eilein, perfecto para un picnic (en la foto el An Loch Uaine o Lago Verde), o la única manada de renos en libertad de Gran Bretaña, en Glen More. También una visita a la destilería Glenlivet de Tomintoul, que forma parte de la Ruta del Whisky de Malta.