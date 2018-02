Las 15 mejores hamburguesas sin carne de Madrid

Hace menos de cinco años, Madrid no era ciudad para quienes prefieren comer sin carne. Y menos para los veganos, que no comen ningún alimento de origen animal (como los lácteos o los huevos). Ni la tapa que acompaña la bebida en muchos bares ni las cartas estaban preparadas para ellos. Pero en los últimos años, Madrid y Barcelona han seguido la estela de Londres, Nueva York o Berlín y sus restaurantes empiezan a adaptar sus menús a opciones veganas y vegetarianas. Y además no dejan de abrir locales nuevos aptos 100% para veganos, con cartas de hamburguesas llenas de sabor que permiten olvidarse de la carne. Las hay de legumbres, verduras, soja o semillas, y siempre acompañadas de salsas, patatas y panes. Aquí, algunas de las mejores que se pueden degustar en Madrid, muy ricas y perfectas para todo el mundo.

ampliar foto El local Bump Green, en la calle Velázquez.

A pocos metros del parque del Retiro, y a pie de calle en una de las arterias del barrio de Salamanca, se encuentra este restaurante abierto no hace mucho. Es un local muy agradable, con un patio interior lleno de vegetación y con una luz de invernadero. En su carta ofrece una deliciosa hamburguesa de quinoa y remolacha que se sirve en un bollito de pan crujiente sin gluten. El local es inclusivo, también se sirven hamburguesas de carne y pescados a 12,50 euros de media. (Calle Velázquez 11; 911 96 20 18)

Ubicado en el barrio de Estrella, su experimento culinario es el de mezclar la cocina vegana con sabores venezolanos. Y gusta mucho, especialmente el trato, tanto que es raro encontrar un vegano en la ciudad que no conozca este restaurante. Visto desde la calle, si uno no se fija en la cartelería verde, parece un bar clásico, pizarra a pie de calle (con menú del día) incluida. Por 10 euros se puede pedir la Cook-A-Luska Burger, una hamburguesa de lentejas aderezada con mayonesa de ajo, patatas fritas o verduras. (Calle de Lira, 8; 910 42 34 06)

La hamburguesa en Viva Burger lleva hasta 18 ingredientes.

En el corazón del barrio de La Latina se encuentra este restaurante en el que todo lo incluido en su carta es vegano. La hamburguesa lleva hasta 18 ingredientes, entre ellos, calabacín, ajo, puerros, champiñón, copos de avena, manzana y cacahuete (“para darle ese toque crujiente”, explican), el toque rojizo se lo dan la remolacha y el pimentón. Los alérgicos a los frutos secos también tienen la hamburguesa de mijo con verduras. Las dos cuestan 13,90 euros. Ofrecen un menú del día con hamburguesa (más pequeña) y un plato de crema de verduras, ensalada o lentejas por 11,95 euros. (Costanilla de San Andrés, 16; 913 66 33 49)

ampliar foto La hamburguesa Gaia, de Pura Vida Vegan Bar.

Es una de las hamburguesas preferidas en Madrid por los veganos. Además de preparar un menú rico y tener un local muy agradable, cocinan productos frescos y de proximidad. Aquellas hamburguesas que llevan el nombre de una protectora de animales destinan un euro a la ONG que las bautiza. Una de sus burgers más famosa es la llamada Gaia (como homenaje al santuario de Tarragona del mismo nombre), con base de soja texturizada. Las otras cuatro tienen base de alubias, setas o brócoli. Se sirven acompañadas de patatas asadas sobre veganesa de albahaca. Su precio es de 9,95 euros. (Calle López Silva, 4; 910 82 73 28)

La Mexicana Burger, de Distrito Vegano.

Ubicado en Lavapiés, a pocos metros de la Sala Mirador, se encuentra este local que sirve comida vegana hecha con el mismo cariño que te atienden en mesa o en barra. Sus hamburguesas, que cambian cada temporada, llegan a la mesa después de un picoteo de hummus de remolacha y vienen con distintos tipos de patatas, también según temporada. Ahora son panaderas, pero en verano son cachelos. Aunque todas están ricas (las hay de frijoles, alga wakame o remolacha) es muy recomendable la Quinoa Cheese Burger con quinoa y blanca, queso vegetal, tomate a la plancha y mostaza con mollete recién horneado (por 9,90 euros). Tienen zumos naturales y tartas de fruta deliciosas. (Calle del Dr. Fourquet, 32; 911 10 13 53)

Es uno de los restaurantes veganos más populares de la capital (de hecho, conseguir mesa no es tarea nada fácil) por tener una de las cartas más creativas y apetecibles. Lo que más llama la atención es el tamaño (enorme) de sus hamburguesas. La hacen de lentejas y verduras y también tiene ese tono rojizo por la remolacha. Todos sus ingredientes son ecológicos, y la sirven con aguacate, tomate, lechuga y zanahoria y además el pan es casero. (Calle Lope de Vega, 7; 675 38 20 72)

Hamburguesa mexicana, con guacamole y maíz, de Viva Chapata.

Casi todos los sitios veganos de Madrid son relativamente nuevos y con una estética muy europea, pero esta tasca es uno de los locales más veteranos de la capital. Famosa sobre todo por sus raciones, también tienen hamburguesas. Las hacen ellos mismos con legumbres, pimientos, calabacín berenjena, cebolla y con un buen equilibrio de especias. La clásica lleva queso vegano, pepinillo, lechuga y tomate; a la mexicana le ponen guacamole y maíz y a la mediterránea hummus y calabacín. Todas terminan acompañadas de patatas fritas caseras. Precio: entre 9 y 10 euros. (Calle del Ave María, 43; 915 30 10 93)

ampliar foto Local de Goiko Grill.

Fue una de las primeras cadenas de hamburgueserías (que no franquicias) en añadir a su carta una burger verde, y es posiblemente una de las más ricas de Madrid. La receta de su hamburguesa Vegana es propia y está hecha a base de garbanzos, cuscús y vegetales y se sirve con patatas y salsas deliciosas (la de emulsión de ron, por ejemplo, es muy recomendable). Hay que advertir, sin embargo, que pese a ser vegana el pan contiene trazas de leche, aunque no se indique en la carta. Los precios oscilan entre 8,50 a 12,30 euros, según la combinación elegida. (Tiene 13 locales en Madrid / Reservas a través de su página web)

ampliar foto Hamburguesa Gran Vegano, de Bacoa Burger.

Con cinco locales en Barcelona y uno en Madrid, Bacoa Burger es otra de las preferidas por los expertos en comida vegana. De hecho, sus responsables, que bien lo saben, presumen de hamburguesa y les gusta esmerarse al explicar de qué está hecha (de hecho, en su web tienen la receta). La Gran Vegano está hecha de garbanzos tiernos, espinacas picadas, pimiento, maíz y pimienta. Dicen los que saben que añadirle guacamole es sinónimo de éxito total. El precio del bocado es de 7 euros (más 1,50 con guacamole). (Carrera San Jerónimo, 3; 915 21 22 58)

Esta taberna vegana está entre Lavapiés y Antón Martín y sus hamburguesas también tienen muy buenas críticas. Se puede encontrar la de soja y verduras con queso y pepinillos, la de quinoa y aceitunas negras con espinacas y otra opción más clásica como la hecha de garbanzos y remolacha con cebolla caramelizada. Todas cuestan de 6 a 6,50 euros. Es una buena idea pedir un entrante para compartir, por ejemplo el rollo de espinacas, hummus, tomate seco, nueces y pepino. (Calle Buenavista, 42; 910 18 63 40)

ampliar foto Interior del local Levél Veggie Bistro.

Alta cocina vegana; así han querido llamar a su restaurante, que es también un espacio donde se exponen obras de arte. Su propuesta culinaria esconde un listado de platos delicados y cuidados con ingredientes (siempre verdes) de primera. Su hamburguesa vegana, por 15 euros, se acompaña de tomate raf, lechuga batavia y cebolla caramelizada al oporto. La sirven con una salsa de mostaza suave y deliciosa salsa de tomate al romero. Las patatas no pueden faltar, y en aquí son rústicas y están hechas al horno. Importante no salir del restaurante sin probar los postres, libres de azúcares refinados. (Avenida de Menéndez Pelayo, 61; 911 27 57 52)

ampliar foto Hamburguesa de quinoa y avena, de Punto Vegano.

Ubicado justo antes de llegar al Templo de Debod, este pequeño local es una de las joyas veganas de la capital. Su hamburguesa vegana es de quinoa y avena; la hacen al horno y después la pasan por la plancha. Está servida con patatas, en pan de hamburguesa tradicional, con hojas verdes, tomate, queso cheddar vegano, alioli vegano, zanahoria rallada y pepinillo. Recomendable pedir su carta de cervezas y probar su limonada casera. (Calle Luisa Fernanda, 27; 912 94 08 40)

El nombre no engaña: se trata de un local que te acoge como si se tratase del salón de casa. En su cocina se preparan tres versiones de hamburguesas. Todas vienen con lechuga, tomate, veganesa casera, pepinillo, aguacate y cebolla roja. La de falafel la hacen según su propia receta y la de lentejas, con una consistencia más compacta (y de color rojizo) lleva setas. La de garbanzos, de textura más blanda, la hacen con tofu. Hay que probar también la musaca y, de postre, la mousse de chocolate. (Calle Rafael de Riego, 13; 629 26 05 41)

De todas las hamburguesas veganas de Madrid esta es una de las más completas. O al menos la más segura de comer, porque se adaptan a las personas que no comen carne pero también a los alérgicos. “No tienen ninguno de los 14 alérgenos universales”, explican desde su cocina. Hecha con proteína de guisante (un ingrediente poco habitual) se acompaña de vegetales frescos, queso vegetal y un trampantojo de beicon. Le ponen también mermelada de tomate casera y salsa llamada McVegan, “una versión ética y sana del famoso restaurante”. Las patatas que la acompañan son al horno y además las ahúman. Su precio: 11,50 euros. (Calle San Marcos, 17; 911 62 55 72)

ampliar foto Interior del restaurante Superchulo, en Madrid.

Es uno de los sitios saludables que más están dando que hablar. Abierto hace pocos meses, llama la atención por su decoración y por su desenfadada carta. La Chulísima está hecha de remolacha, zanahoria y lentejas y se sirve en una cama de hojas verdes y guacamole. La condimentan con pico de gallo, tomate seco y aceitunas. Un plato por 12,50 euros que incluye patatas asadas al horno de piedra y alioli vegano casero. Tienen la opción de servirla con pan sin gluten. Todo, desde el pan a las recetas, es casero. (Calle de Manuela Malasaña, 11; 910 23 27 06).