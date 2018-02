¿Aún no tienes regalo para San Valentín? Diez ideas viajeras

Mañana, 14 de febrero, es la fecha de los enamorados por antonomasia. Si tienes por costumbre hacerle un regalo a tu pareja y acabas de descubrir que se te ha echado el tiempo encima, te proponemos 11 pistas de viajes y experiencias que se pueden regalar en el último minuto.

1. Viajar a un destino sorpresa

Proliferan las webs que ofrecen escapadas, con un precio cerrado (a partir de unos 150 euros), a un destino sorpresa (las fechas podrán ser también sorpresa o no, a elección del usuario). FlyKube, por ejemplo, organiza viajes a 20 capitales europeas, entre ellas Milán, París, Roma o Berlín: el viajero puede descartar tres sin coste (y siete más a razón de cinco euros por ciudad eliminada) y conocerá el destino final dos días antes de ponerse en marcha. Es un funcionamiento parecido al de The Wonder Tryp (que incluye Tánger entre sus posibles destinos), o Waynabox, pionera en este tipo de ofertas, que deja todo muy bien atado: vuelos, alojamiento, transporte y una guía exclusiva. Todas cuentan con la opción de regalar estos viajes en pocos clics y enviar al beneficiario, por email, un cupón por el valor del presente.

ampliar foto 'Flotarium' del centro de Aire en Barcelona. Juan Serrano Corbella beaire.com

2. ¿Nos relajamos?

Aire es una cadena de baños termales con cuatro centros en España (Barcelona y la cercana Vallromanes, Sevilla y Almería) y dos en Estados Unidos (Nueva York y Chicago). Todas ofrecen paquetes y tratamientos que se pueden preparar para regalo en apenas unos minutos a través de una web común. El interesado elige si quiere que al obsequiado le llegue en una caja de regalo física o vía email en la fecha que decida. En este segundo caso, el beneficiario recibirá una elegante tarjeta virtual con una demo de los servicios de los que va a disfrutar.

3. Presentes de altura

La web de Iberia permite comprar tarjetas regalo canjeables por billetes de avión; se puede elegir el importe (de 50 a 500 euros), personalizarlas con un dibujo (alianzas, corazones, ramos de flores), escoger un texto (desde “¡Felicidades!” a un “Te quiero”), añadir un mensaje y enviarlas al destinatario por correo electrónico. Otras aerolíneas como Norwegian o Ryanair también contemplan esta posibilidad. En todas, el procedimiento es online e inmediato.

ampliar foto Terrazas en la isla griega de Mikonos. jean-pierre lescourret Getty

4. Experiencias con lazo

Cada vez hay más empresas que ofrecen cofres o cajas regalo con un viaje o una experiencia en su interior. Wonderbox, por ejemplo, ha lanzado Desconecta dos días, con una noche de alojamiento con desayuno para dos personas en 600 estancias en España y Europa. La Escapada con cena de La Vida es Bella se puede disfrutar en 1.280 hoteles rurales y posadas en España, Bélgica, Francia, Italia y Portugal. Smartbox tiene la propuesta Te quiero para vivir en pareja una experiencia de bienestar, gastronomía o aventura, a elegir entre más de 2.000 opciones. La caja Máxima Adrenalina de Dakota Box invita a conducir un Ferrari F430 F1, saltar en paracaídas, pilotar un ultraligero o viajar en globo. La de Plan B! permite elegir entre 14 cruceros, desde navegar por el Adriático hasta una travesía fluvial de cinco días por el Danubio. Todas se pueden comprar online y se envían por correo electrónico al beneficiario.

5. Escapadas 'bombón'

La agencia online Atrapalo ha diseñado sus particulares cajas de bombones viajeros, con planes tentadores de sugerentes nombres: Contigo al fin del mundo (una noche de hotel para dos personas), Rellenos de Humor (dos entradas para monólogos), Secretos de bambalinas (dos entradas para teatro o danza), Al punto de curiosidad (una actividad cultural para dos personas) o Bañados en aventura. Las escapadas o experiencias van renovándose cada semana. Una vez compradas, el vale llega inmediatamente al email del destinatario para que pueda descargárselo.

6. Planes con descuento

La web de ofertas y cupones de descuento Groupon lanza, en su apartado Ideas Regalos, diferentes viajes y experiencias en promoción: desde la visita a una bodega en Aranda de Duero hasta una escapada a Cádiz para dos personas pasando por una cena en un restaurante. Todos los pedidos se pueden comprar como regalo, de manera que el beneficiario lo recibirá en la bandeja de su correo electrónico con una tarjeta personalizada.

ampliar foto Una furgoneta camper frente a una playa de la isla de Bernerary, en Escocia. scott masterton Getty

7. Aventura en autocaravana

Yescapa, una especie de Airbnb especializado en autocaravanas y furgonetas camper que posibilita el alquiler entre particulares, tiene tres modalidades de vales regalo. Autocaravana, para una semana o un fin de semana hasta seis pasajeros, con seguro incluido y vehículo equipado (a elegir los que se anuncian en la web) y la posibilidad de viajar por toda Europa; Libertad en furgoneta camper (con las mismas condiciones que el anterior), y un vale personalizado para un viaje a medida. Se adquieren online y en pocos clics, pero hay que registrarse previamente en la página (es gratis).

8. Emociones en papel de regalo

Volar en helicóptero, hacer un bautismo de buceo, puenting o un vuelo acrobático en avioneta, bucear entre tiburones en Barcelona o conducir un trineo de perros (o una moto de nieve) en la estación de Grandvalira (Andorra). La web Emocion Day está especializada en ofrecer emoción y adrenalina, también en formato regalo: una vez comprado el cheque regalo personalizado, el sistema lo envía por email con toda la información necesaria para reservar la experiencia.

ampliar foto Cama dentro de una barrica en la Casa dos Toneis (Quinta do Rapozinho), en el pueblo de Sendim, al norte de Portugal.

9. 'Finde' rural

“Las mejores tarjetas regalo de hoteles con encanto”, como pasar una noche en las curiosas camas-barrica de la Casa dos Toneis, en la Quinta do Rapozinho, en Sendim, al norte de Portugal. Así presenta Rusticae su colección de cajas para regalar turismo rural a partir de 90 euros. Opciones de alojamiento con desayuno, con cena, con actividades, experiencias únicas o una tarjeta monedero mediante la que el interesado elige el importe que quiere gastarse. Otra web de hoteles rurales con encanto, Ruralka, cuenta con propuestas similares, como escapadas de una o dos noches, bodegas, spa o diversas experiencias.

10. Ahora volvemos, mamá

Vuelos de ida y vuelta en el mismo día, con estancia mínima de siete horas en distintas capitales europeas, dependiendo de si se sale de Madrid o de Barcelona. Y siempre por menos de 100 euros. La web Ahora Vuelvo Mamá ofrece cupones para regalar la experiencia de estos viajes exprés: el destinatario lo recibe en su correo electrónico y tiene tres meses para canjearlo.