22 destinos de moda en 2018

Los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur y el Mundial de Fútbol de Rusia. Rutas aéreas sin escalas a Japón y China. El nuevo Gran Museo Egipcio junto a las pirámides de Guiza. Archipiélagos secretos en Indonesia y uno de los mayores parques nacionales del mundo, al sur de Chile. Aventuras selváticas en Iguazú y un festival de música en Malaui. Estos son algunos de los estrenos y destinos más apetecibles del año. Y muchos de ellos estarán presentes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra del 17 al 21 de enero en Madrid.

1. Juegos Olímpicos

La provincia surcoreana de Gangwon será la estrella de los deportes de nieve durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang (del 9 del 25 de febrero), en los que también participa una delegación de Corea del Norte. Una nueva línea férrea de alta velocidad enlaza el aeropuerto internacional de Incheon (Seúl) y la estación de montaña en 70 minutos.

2. Destino en auge

Japón recibió 26 millones de turistas en 2017, entre ellos 93.000 españoles, animados por la bajada de las tarifas aéreas y los vuelos directos a Tokio que operan Iberia y Jal. Además del circuito clásico Tokio-Kioto-Osaka, el país invita a conocer lugares como la isla de Shikoku y sus 88 templos sintoístas; el parque nacional de Shiretoko, santuario de osos pardos, o las remotas islas de Rishiri-to y Rebun-to, en la punta septentrional del país.

ampliar foto Embarcadero en las islas Togian, en Indonesia. Age fotostock

3. Islas para desconectar

Tribus ancestrales como los mentawai de Siberut o los toraja de Sulawesi (Célebes) y especies únicas como el dragón de Komodo aguardan a los viajeros que se aventuren por las 17.000 islas de Indonesia. Lugares como Satonda, una pequeña isla rodeada de arrecifes con un lago volcánico en su interior; Sumba, con misteriosas tumbas megalíticas y altas chozas de paja con forma piramidal, o las Togian, un ignoto archipiélago de islas de coral donde no hay conexión a Internet y al que solo se puede acceder en barco.

4. La nueva gran pirámide

A mediados de este año abrirá parcialmente en las afueras de El Cairo el Gran Museo Egipcio (GEM), el proyecto del estudio irlandés Heneghan Peng Architects que se está construyendo en la planicie de Guiza para albergar parte de los fondos del actual museo en la plaza Tahrir. El edificio tiene forma de triángulo biselado con una fachada de piedra translúcida de alabastro y tres grandes galerías acristaladas con vistas a las pirámides. Allí se podrán ver juntos por primera vez los más de 5.000 objetos descubiertos por Howard Carter en la tumba de Tutankamón.

ampliar foto Un hipopótamo en el parque nacional de Kasungu, en Malaui. age fotostock

5. Los cinco grandes

Malaui emerge como destino ecoturístico en África. Un plan de reinserción de animales salvajes ha permitido recuperar la población de leones y elefantes en reservas donde casi habían desaparecido por la caza furtiva, como Majete, que vuelve a ser un santuarido de los llamados cinco grandes (elefante, rinoceronte, león, leopardo y búfalo), o Liwonde, un ecosistema lacustre poblado de hipopótamos y cocodrilos. Malaui es un destino muy atractivo para los mochileros, que pueden descubrir la fauna africana lejos de masificaciones turísticas y a precios asequibles. A todo ello se suman atractivos como el festival Lake of Stars (Lago de Estrellas), del 28 al 30 de septiembre junto al lago Malaui, y alojamientos de atmósfera relajada como Mayoka Village Lodge o Kaya Mawa.

6. Gargantas de Shangri-La

Un acuerdo de cielos abiertos entre las autoridades aeronáuticas de España y China permitirá la apertura en 2018 de nuevas rutas aéreas a las regiones menos conocidas del país asiático, como la provincia de Yunnan. Fronteriza con Laos, Myanmar (Birmania), Vietnam y Tíbet, esta región reúne algunos de los lugares más bonitos de China, como las terrazas de arroz de Yuanyang, las gargantas del Salto del Tigre o el monasterio tibetano de Sumtsenling, en el que está inspirado el mítico Shangri-La de Horizontes perdidos, de James Hilton.

ampliar foto Las cataratas de Iguazú, entre Brasil y Argentina. Werner Büchel Getty

7. Arte, deporte y selva

Buenos Aires se incorpora en septiembre a los grandes circuitos del arte contemporáneo como nueva sucursal de Art Basel Cities, una prolongación de la feria de arte de Basilea que convertirá centrales eléctricas y hangares de la capital argentina en innovadores espacios para el arte (del 11 al 16 de septiembre). Un mes después, la ciudad recibirá a 4.000 atletas adolescentes de todo el mundo para los Juegos Olímpicos de la Juventud, del 6 al 18 de octubre. Antes, en febrero, abrirá en la provincia argentina de Misiones el hotel Awasi, un resort ecológico cerca de las cataratas de Iguazú que, además de alojamiento, ofrecerá excursiones a los poblados guaraníes de la zona y rutas por la selva para conocer la fauna y flora local.

8. El expreso de los Balcanes

La línea férrea que enlaza Belgrado, la capital de Serbia, y la ciudad de Bar, en la costa adriática de Montenegro, ofrece una de las rutas en tren más espectaculares de Europa. Un viaje escénico de casi 500 kilómetros y 10 horas que recorre los Alpes Dináricos atravesando 435 puentes y 254 túneles. Para disfrutar mejor del paisaje, los expertos recomiendan sentarse a la derecha del vagón si se viaja en sentido a Bar y a la izquierda en dirección a Belgrado.

9. Nómadas en el Himalaya

Una vez al año la mayoría de los dzongs (monasterios fortaleza) de Bután celebran los tsechus, festivales religiosos o folclóricos. El Royal Highlander Festival de Laya, un pueblo a más de 4.000 metros de altitud, reúne en octubre a nómadas de todas las regiones del Himalaya en una competición deportiva que incluye tiro con arco, carreras de caballos y concursos de belleza de yaks.

ampliar foto Reserva de Van Long, en Vietnam. Son Ha Getty

10. Vietnam secreto

El turismo a Vietnam sigue en auge impulsado por los vuelos económicos de aerolíneas como Qatar o Emirates. Además de la grandiosa bahía de Halong, una gigantesca ensenada de la que brotan miles de pináculos calcáreos y arbolados, el norte del país guarda otros lugares igualmente bellos pero menos masificados, como la reserva natural de Van Long, en la región de Ninh Binh, un valle inundado y verde entre montañas de roca caliza.

11. Un país de premio

Portugal fue la estrella de la última edición de los World Travel Awards (WTA), los Oscar del turismo: el país fue elegido mejor destino del mundo; Lisboa se llevó el premio a la mejor ciudad para una escapada; la isla de Madeira fue reconocida como mejor destino insular, y el Alentejo, la mejor región de Europa para el senderismo.

ampliar foto La Hayward Gallery, en Londres. MORLEY VON STERNBERG

12. Londres brutalista

La Hayward Gallery de Londres, un icono de la arquitectura brutalista en el Southbank, la orilla sur del Támesis, reabre el 25 de enero tras una intervención de dos años a cargo del estudio de arquitectura FCB. Se han recuperado los 66 lucernarios piramidales del edificio, que estaban ocultos por un falso techo, permitiendo que la luz natural penetre en las salas superiores del edificio. Para la reinauguración, que coincide con el 50 aniversario del museo, se ha programado una retrospectiva del fotógrafo alemán Andreas Gursky.

13. Mundial de fútbol

Doce estadios de 11 ciudades rusas —Moscú, Samara, Kaliningrado, Kazán, Nizhni, Rostov, San Petersburgo, Saransk, Sochi, Volgogrado y Ekaterimburgo— repartidas entre el Cáucaso y el Báltico acogerán entre el 14 de junio y el 15 de julio el próximo Mundial de Fútbol. El partido inaugural y la final de la copa se celebrarán en el estadio Luzhniki de Moscú. La Selección Española se concentrará en Krasnodar, una ciudad industrial al sur del país, en el Cáucaso Norte. Para facilitar el viaje, Rusia no exigirá visado a los turistas asistentes al Mundial y ofrecerá un servicio de trenes gratuitos entre las sedes. Las entradas están a la venta hasta el 31 de enero en la web de la Fifa.

14. Vientos del Sur

La ciudad de Nueva Orleans (Luisiana, Estados Unidos) —o Nola, como gustan llamarla sus habitantes— celebra en 2018 su tricentenario por todo lo alto, y en especial durante el Mardi Gras, el carnaval, que comienza estos días y se alarga hasta el 13 de febrero. Además de conciertos, desfiles y fuegos artificiales, la ciudad aborda proyectos como el nuevo aeropuerto o la remodelación de la ribera del Misisipi. Además, por todo el sur de Estados Unidos se conmemoran los 50 años del asesinato de Martin Luther King en el Lorraine Motel de Memphis, convertido en Museo Nacional de los Derechos Civiles.

15. Dos meses de festivales

El verano se anuncia vibrante en las ciudades inglesas de Newcastle y Gateshead, en las que se celebrará del 22 de junio al 9 de septiembre el festival Great Exhibition of the North 2018: más de dos meses de música en vivo, arte escénico y exposiciones dedicadas a la historia y la cultura del norte de Inglaterra. Gales, por su parte, presenta The Wales Way, un paquete de rutas turísticas por los montes Cámbricos, la costa y el norte de Gales.

ampliar foto El aljibe de Dada Harir, en Ahmedabad (India). Anil Dave age fotostock

16. India, protagonista

India recibió el año pasado a 76.342 turistas españoles, y este año participa como país asociado en Fitur. Entre las regiones a descubrir en 2018 están los valles de Lahaul y Spiti, en la región de Himachal Pradesh, incluidos en la lista Best in Travel 2018 de Lonely Planet; el Estado de Madhya Pradesh, conocido por sus reservas de tigres, y la fabulosa ciudad de Ahmedabad, en Gujarat, declarada patrimonio mundial en julio de 2017, donde conviven monumentos hinduistas y mogoles con edificios de arquitectos contemporáneos como Le Corbusier o Louis Kahn.

17. La espía más glamurosa

La Valeta, la capital de Malta, se convierte este año en el centro de atención como Capital Europea de la Cultura, un título que comparte con Leeuwarden, en Holanda. Se han programado más de 400 actos culturales y festivos, y se inauguran espacios como el Valleta Design Cluster, un antiguo matadero reconvertido en centro de diseño. Leeuwarden, por su parte, la ciudad holandesa donde nació Mata Hari, dedicará varias exposiciones a la célebre bailarina y espía ejecutada en Francia durante la Primera Guerra Mundial.

ampliar foto Iglesia de San Mateo, en Palermo (Italia). Matej Kastelic Getty

18. Manifesta 12

Palermo, la capital de Sicilia, se extiende rodeada de montañas junto al mar Tirreno. La ciudad acogerá del 16 de junio al 4 de noviembre la 12ª bienal europea de arte contemporáneo Manifesta, que en esta edición tendrá como hilo temático las migraciones.

19. Rumbo al Cáucaso

Confinada entre el Cáucaso y el mar Negro, Georgia esconde algunos de los lugares menos visitados de Europa, como los bosques del parque nacional de Mtirala, las cuevas rupestres de Sataplia o los valles de la región de Svanetia, con aldeas varadas en el tiempo y monasterios medivales de cúpulas cónicas en lo alto de las montañas. Wizz Air estrena en mayo dos vuelos directos semanales entre Barcelona y Kutaisi, la segunda capital de Georgia.

20. Polonia emergente

La ciudad portuaria de Gdansk, al norte de Polonia, encabeza la lista de destinos europeos emergentes 2018 en los premios Travellers’ Choice de Tripadvisor. Capital de Pomerania Oriental y con menos de medio millón de habitantes, cuenta con un bonito casco antiguo y distancias manejables para recorrerla a pie. Gdansk es también una de las ciudades más baratas de Europa, con hoteles con buena relación calidad-precio desde 50 euros la noche.

ampliar foto El parque nacional de Yendegaia, en Tierra del Fuego, al sur de Chile. Tompkins conservation

21. Una ruta épica

Chile ha emprendido un proyecto de conservación sin precedentes con la creación de la Ruta de los Parques de Patagonia, un itinerario de 2.500 kilómetros que enlaza 17 parques nacionales de Chile e incorpora un nuevo espacio protegido de 4,5 millones de hectáreas, de las que gran parte está dentro de los parques de Pumalín y Yendegaia (Tierra del Fuego), propiedad de la fundación Conservation Land Trust y donados en 2017 al Gobierno chileno por la viuda del empresario estadounidense Douglas Tompkins (fundador de la marca de ropa The North Face).

22. Marruecos contemporáneo

Al vibrante y sensorial paisaje de Marraquech se une el arte contemporáneo africano con la primera edición de la feria 1—54, que se celebrará en la ciudad marroquí el 24 y el 25 de febrero en los jardines del hotel La Mamounia. En la cita, que también cuenta con ediciones en Nueva York (del 4 al 6 de mayo) y Londres (en octubre), estarán representados artistas plásticos como la malauí Billie Zangewa o el sudafricano William Kentridge.