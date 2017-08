Guía ‘El Viajero’ de Edimburgo

Perspectivas de Edimburgo

POR LA ROYAL MILE



Desde la explanada de el Castillo de Edimburgo podrás divisar la ciudad y sus alrededores en todo su esplendor. Construido como fortaleza defensiva, tiene cuatro elementos imprescindibles. Las Joyas de la Corona (cuyos componentes principales son la Corona, el Cetro y la Espada) son las más antiguas de las Islas Británicas; la Piedra del Destino (trasladada a Londres y luego robada por un grupo los nacionalistas escoceses) sobre la que se coronaban los monarcas de Escocia; la Capilla de Santa Margarita, una diminuta ermita del siglo XIV a la que se retiraban a orar los monarcas. A la una de la tarde oirás un Cañonazo proveniente del baluarte del Castillo, una tradición del siglo XIX con la que se ayudaba a los marineros a poner sus relojes en hora.

Justo a la salida de la explanada, a mano izquierda, la Camera Obscura and World of Illusions es una atracción recomendable si viajas con niños, que a pesar del desarrollo tecnológico actual quedarán fascinados con la proyección en tiempo real de toda la ciudad delante de sus ojos y al alcance de su mano. Las divertidas actividades interactivas de The World of Illusions les permitirán jugar y aprender sobre la luz y las ilusiones ópticas.

En tu descenso por la Royal Mile, a mitad de camino, entra en la Catedral de Saint Giles, sede de la Iglesia Presbiteriana, una preciosa iglesia gótica de intricadas vidrieras en cuya Cripta de la Orden del Cardo se puede admirar una talla de un ángel tocando la gaita. A sus espaldas y semi escondido, se encuentra el antiguo Parlamento escocés, auto disuelto en 1707 para unirse con el inglés y así formar Gran Bretaña.

Casi al final, a mano izquierda, te espera una pequeña joya: el Whitehorse Close, una de las callejuelas laterales que se ensanchan para formar una plazoleta. Como muchas cosas en Edimburgo, no hay consenso sobre su origen ni sobre el valor histórico de sus edificios, pero el resultado es digno de visitar.

La Royal Mile desemboca en otro testimonio del poderío monárquico: Holyroodhouse Palace, un imponente complejo arquitectónico de estilo barroco y residencia oficial de la Reina en Escocia. Este ha sido el escenario de grandes momentos históricos, pero el que más se recuerda, por morboso, es el acuchillamiento del secretario de María Estuardo a manos de su celoso marido, que para mayor agravio lo tiró por las escaleras. Todas las dependencias se pueden visitar excepto durante las visitas de la Reina.

Y finalmente, frente al símbolo del poder monárquico, el del pueblo: el Parlamento de Escocia. Diseñado por el español Enric Miralles como expresión poética de la unión de los escoceses con su cultura y su paisaje, este vanguardista complejo arquitectónico no ha estado exento de polémica por su estilo, su ubicación y su presupuesto final. El edificio se puede visitar de lunes a sábado.

Antes de salir de la Old Town, te recomendamos un tour por el Mary King’s Close, un laberinto de calles del siglo XVII abandonadas intactas y sobre las que construyeron otros edificios. Recorridos guiados hay muchos, también con guías vestidos de época que te contarán la vida cotidiana de los antiguos habitantes de la ciudad e historias truculentas de los estragos de la peste o de almas en pena que se resisten a realizar su último viaje.

MUSEOS

Los dos museos de estilo neoclásico situados sobre la colina artificial de The Mound, realzan el aspecto patricio de Edimburgo. The Scottish National Gallery alberga obras maestras universales, desde Botticelli y Raphael hasta Van Gogh o Gauguin, pasando por Velázquez y su Vieja friendo huevos. La entrada (como es frecuente en Escocia) es gratuita, aunque no para las exposiciones temporales. Justo delante, la Royal Scottish Academy comisiona anualmente exposiciones y organiza charlas y otros eventos para la promoción del arte y de los espíritus creadores.

The National Museum of Scotland (Chambers Street EH1 1JF) en su forma actual es la unión de un grandioso museo victoriano y de otro edificio contemporáneo. El museo alberga una ecléctica colección de curiosidades de todo el mundo y de todas las épocas que van desde animales africanos disecados a electrodomésticos del siglo XX, pasando por la oveja Dolly (el primer mamífero clonado) y objetos a través de los que se ofrece un viaje por la historia de Escocia. Durante el Festival de Edimburgo el museo sirve de escenario para espectáculos nocturnos.

Para contemplar arte más contemporáneo, visita el Scottish National Gallery of Modern Art, que ocupa dos edificios funcionalmente llamados Modern One (de estilo neoclásico) y Modern Two (un antiguo orfelinato victoriano). Aquí se albergan más de 6.000 obras desde principios del siglo XX de, entre otros muchos artistas, Picasso o Wharhol. Los jardines del Modern One, diseñados por Charles Jencks, están esculpidos con formas escalonadas y espirales inspiradas en la naturaleza.

Y para terminar, Surgeons' Hall Museums. Aquí se exhiben todo tipo de artefactos e imágenes relacionadas con la medicina anatómico-forense así como miembros y órganos conservados en formol. Uno de los objetos estrella es un librito de notas encuadernado con la piel de un famoso ladrón de cadáveres.

NATURALEZA CERCANA

En Edimburgo la naturaleza nunca está demasiado lejos. Aparte de sus numerosos parques urbanos, entre los que destacan los Princes Street Gardens con su ya famoso Reloj floral, existen senderos que cruzan la ciudad como el Water of Leith Walk, que siguiendo el río atraviesa el precioso barrio de Stockbridge y llega a la aldea de Dean’s Village. A la visita de los Reales Jardines Botánicos o el Zoo de Edimburgo (donde podrás conocer a sus dos pandas gigantes) hay que añadir una escapada a Jupiter Arland, un parque escultórico situado a siete kilómetros hacia el oeste, en los terrenos de Bonnington House, donde la naturaleza es a la vez lugar de exhibición y materia para la expresión creativa.

CALTON HILL

Situada a pocos minutos del bullicio del centro de la ciudad, es difícil describir el ambiente especial de serenidad y misterio que rezuma Calton Hill. Rodeada de praderas de hierba, esta colina alberga cuatro edificios sin mucha conexión aparente: por un lado, están la Old Observatory House, diseñada a principios del siglo XVIII y el City Observatory, de 1818, desde donde se puede observar el cielo nocturno. Aquí se alza también el Monumento a Nelson, con su esfera de señales horarias con la que, al verla bajar, los marineros sincronizaban sus cronómetros. El elemento más emblemático, sin embargo, es la llamada Acrópolis, que no es sino un monumento inacabado a los caídos en las Guerras Napoleónicas. Los fondos se agotaron y nadie se quiso hacer cargo de su construcción, con lo que solo quedó la imponente fachada clásica que se recorta contra el cielo y que da juego para dramáticas fotografías. Las vistas desde cualquier parte del monte son espectaculares. Antes de regresar a la ciudad se puede visitar el cementerio de Old Calton Burial Ground, donde se encuentra la tumba de uno de los hijos más preclaros de Escocia, el filósofo ilustrado David Hume.

ARTHUR’S SEAT

Pocas ciudades pueden jactarse de tener un volcán (aunque esté extinto) a tiro de piedra del centro. Proyectándose hacia la colina del Castillo y erigiéndose sobre el Holyroood House Palace y el Parlamento, esta montaña elevada pero de fácil ascenso ofrece unas vistas de Edimburgo que te quitarán el aliento. No es necesario alcanzar la cima de Arthur's Seat; a poco que subas se desplegará ante ti la maravillosa panorámica. No es inusual encontrarse en algún punto con un gaitero tocando contra los vientos que aquí soplan con fuerza. Si subes en invierno abrígate bien y ¡no olvides la cámara!