Museo MONA, (Hobart, Australia)

No todas las visitas imprescindibles iban a ser obvias. Desde la óptica europea puede sorprendernos que se incluya este museo de Tasmania entre las visitas que nadie debería perderse (no olvidemos el origen australiano de Lonely Planet), pero quienes han visto el MONA están de acuerdo: es una de las experiencias artísticas más extraordinarias de Australia. El Museum of Old and New Art (MONA) es una innovadora institución cuyo propietario, el filántropo David Walsh, define como “una Disneyland subversiva para adultos”. Sus tres niveles están formados por espectaculares galerías subterráneas en las que se exponen más de cuatrocientas obras de arte, tanto clásicas como recientes, a menudo bastante polémicas.