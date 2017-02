Experiencias únicas para viajar este año

Gracias a internet, cualquiera puede organizarse una escapada. Pero ese hágaselo-usted-mismo que facilita la red no permite disfrutar de una ruta de hasta 14 días con la guía y acompañamiento del periodista especializado en viajes Paco Nadal: Yunnan, “una parte de China muy étnica, que conozco muy bien”, dice; África en camión, de las minas del rey Salomón a las cataratas Victoria; un Perú clásico de Cuzco, lago Titicaca y Machu Picchu; un senderismo por las Tierras Altas de Escocia. A Nadal lo llaman “nuestro sherpa” en El País Viajes. La figura del experto que domina una temática o un destino, y que lidera el viaje, es el hecho diferencial, el valor añadido con el que El País Viajes arrancó el año pasado junto a B the travel brand del Grupo Barceló, teniendo como reclamo “Experiencias únicas para viajeros como tú”. Paco Nadal inauguró este nuevo enfoque, en julio de 2016, con una expedición a Groenlandia. Y en diciembre puso rumbo a India. “Estas experiencias me hacen bajar a tierra, conocer qué piensan mis lectores, qué les gusta”. Valora el hecho de que suelen ser grupos de personas afines, con intereses parecidos, con las que es fácil trabajar y convivir. “Gente majísima”, subraya. A la que tiende la mano para ir un poco más allá, para “romper un poco sus límites”. Invitando, por ejemplo, a dormir en una tienda de campaña rodeada de leones. Recuerda que uno de los participantes de la ruta a Groenlandia tenía más de 70 años, “y se lo pasó bomba”.

ampliar foto El periodista de viajes Paco Nadal.

Otro de los viajes programados permite adentrarse en la Inglaterra de Jane Austen, la campiña, las calles de Bath, la bella Winchester, Chawton, de la mano de la también escritora Espido Freire, estudiosa de la autora, a quien dedicó su libro Querida Jane, querida Charlotte. Uno puede volar a París y seguir a rajatabla el manual del buen turista visitando la Torre Eiffel y el Louvre, o, guiado por Maxim Huerta, conocer la librería Shakespeare and Company, donde Jesse y Celine (Ethan Hawke y Julie Delpy) se reencuentran en Antes del atardecer (2004). “Quiero enseñar un París de cine y literatura, para sentirnos los actores de las películas que hemos amado”, comenta el periodista y escritor, que aún no ha cerrado las fechas de su escapada.

“Este año queremos alcanzar los 35 viajes”, avanza Fernando Moreno, director de Nuevos Proyectos de B the travel brand, indicando que se pueden reservar en www.elpaisviajes.com o en cualquier tienda de B the travel brand de toda España. Y llegar a los 30 expertos. Escritores, fotógrafos, críticos gastronómicos, exploradores, arqueólogos, músicos, diseñadores, deportistas, historiadores...

ampliar foto El aventurero y reportero de 'Al filo de lo imposible' Sebastián Álvaro.

Sebastián Álvaro, aventurero y escritor, director durante casi tres décadas de Al filo de lo imposible, se daría por satisfecho si sus viajeros volvieran con la sensación de haber hecho cosas emocionantes. Para conseguirlo, está pensando en conducirlos por la Ruta de la Seda. “Es el camino más legendario de la humanidad, explica muy bien la historia de Occidente, somos herederos de esa ruta”, reflexiona Álvaro, que ha podido recorrer las estepas de Asia central unas 80 veces, varias de ellas en moto. Fernando Moreno le propuso formar parte del elenco de expertos de El País Viajes, le gustó la idea y entre los dos irán diseñando el itinerario. “A veces contactamos con el experto y le pedimos que nos proponga destinos en los que se sienta cómodo, donde crea que puede aportar valor, y otras es al revés, elegimos un destino y buscamos a la persona idónea para contarlo y vivir una experiencia única”, explican desde B the travel brand.

ampliar foto Las cataratas Victoria, en la frontera entre Zambia y Zimbabue, será uno de los destinos de El País Viajes en 2017. iStock

Las propuestas pueden ser itinerarios urbanos de seis horas. O fines de semana, como las convivencias culturales con poesía, literatura y gastronomía organizadas por Diodati se mueve: un grupo de escritores capitaneados por Fernando Marías que homenajean a la Villa Diodati, donde en 1816 se reunieron Lord Byron, Mary Shelley, John Polidori y otros, y se gestó la idea de Frankenstein. “Tenemos tres villas D, en Iruelas, Alhama de Aragon, y, la última, en Alhama de Granada, en la que debatiremos sobre la posibilidad de viajar en el tiempo”, cuenta Marías.

Alicia Sornosa, periodista especializada en motor y viajera empedernida, será la guía de un viaje de El País Viajes a Marruecos.

La oferta de El País Viajes también puede resultar atractiva para viajeros que ya conocen lo más típico y turístico de un destino y quiere revisitarlo, darle una segunda vuelta, profundizar, como sugiere Moreno. Un Estados Unidos con Juanma Iturriaga; un Costa Rica con Tino Soriano, el único fotógrafo oficial de National Geographic en España (ambas propuestas están aún en fase de preparación); un Marruecos en moto con Alicia Sornosa. O una Tanzania con el arqueólogo y naturalista Jordi Serrallonga. “Allí tuvo lugar la aparición de los primeros homínidos, es la cuna de la humanidad”, dice. “Les ofrezco mi visión personal como científico que ha investigado en la zona”, prosigue Serrallonga, que también dirigirá grupos a Nápoles, en pos de los restos arqueológicos de Pompeya, o a Atapuerca, “para descubrir los claves de los primeros pobladores europeos”.

ampliar foto El experto en viajes de aventura Jorge Traver en el Salar de Uyuni, en Bolivia.

Su guía marca la diferencia entre dedicarle apenas un vistazo a un objeto o monumento arqueológico o valorarlo como una pieza clave para entender nuestra evolución. “El objetivo es, además de pasarlo bien, aportar conocimientos que, una vez finalizada la experiencia, puedan llevar a una lectura, a un hobby, incluso a otro viaje”, dice. Los grupos de El País Viajes suelen ser pequeños, de un máximo de 20 personas, pero hay gente que, a pesar de todo, prefiere viajar sola, “y aun así se atreve a apuntarse porque vas tú... Es un halago, una responsabilidad y un reto”, comenta Serrallonga.

ampliar foto El fotógrafo especializado en viajes Gonzalo Azumendi guía un viaje de espíritu vikingo a cabo Norte, en Noruega.

Los participantes se animan al rebufo del tirón del experto. Sin ir más lejos, la propuesta del humorista y periodista Juan Luis Cano, la mitad de Goma Espuma: un campamento solidario en Senegal. “Cuando me propusieron viajar como experto me acordé de la ONG Campamentos Solidarios, que ha convencido a los habitantes de una serie de poblados de Senegal para que construyan cabañas como las suyas, pero acondicionadas con mosquiteras, inodoro y duchas”, dice. De manera que los visitantes conviven con la comunidad sin renunciar a ciertas comodidades. El dinero que dejan sirve a los anfitriones para construir escuelas e infraestructuras necesarias. Cano ya estuvo sobre el terreno hace 10 años, junto a su compañero Guillermo Fesser, con la Fundación Goma Espuma. Reconoce que ahora regresa “muy nervioso” por saber si continuará existiendo el equipo de fútbol que ayudó a fundar: El Atlético de Madrid Mandinga. “Jugamos un partido a cara de perro, en un campo lleno de vacas y otros animales, contra los Leones de Bamako. Nosotros íbamos equipadísimos con el material que nos había dado el Atlético de Madrid mientras que los contrarios iban como podían, descalzos la mitad. Ganamos uno a cero por un libre directo que lancé yo”, concluye orgulloso.