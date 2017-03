7

Otoño en los bosques de Vermont (Estados Unidos)

El árbol de la foto, tomada en una granja rural de Vermont, en la costa este de Estados Unidos, es un arce rojo (‘Acer rubrum’), y en pocos días, con los aires crepusculares del otoño, virará el color de sus hojas del amarillo naranja al rojo bermellón. Vermont es uno de los seis Estados ­(Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut) que constituyen la región de Nueva Inglaterra, territorio de la costa oriental de Estados Unidos delimitado al norte por Canadá y al sur por Nueva York. Aquí, cada otoño es el momento del ‘leaf peeping’, que consiste en mirar cómo los árboles cambian de color. El ‘fall foliage’, el espectáculo fugaz de la otoñada, tiene distintas fases: green, turning, moderate, peak, fading y gone (verde, en proceso de cambio, moderado, en el punto álgido, apagándose y acabado). Y se vive como un acontecimiento: las oficinas locales de turismo elaboran mapas de las variaciones cromáticas en sus bosques, con información con las mejores rutas y fechas para visitarlos. Sleepy Hollow es el título de un relato de Washington Irving sobre un jinete sin cabeza; de una película de terror dirigida en 1999 por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp, Christina Ricci y Miranda Richardson basada en el cuento de Irving, y el nombre de la pequeña aldea de Mount Pleasant, en el condado de Westchester (Nueva York), donde transcurre la historia y está enterrado el escritor. Aunque no tenga nada que ver, Sleepy Hollow es como se conoce la granja de la foto, uno de los parajes favoritos de los fotógrafos estadounidenses en otoño, perdida en un bosque de Vermont, Nueva Inglaterra, donde el fall foliage, la otoñada, se vive como un acontecimiento, y el leaf peeping, el placer de contemplar los colores cambiantes de las hojas, es una auténtica pasión. Estados como Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut elaboran estos días mapas de las variaciones cromáticas en sus bosques, con información sobre las mejores rutas y fechas para visitarlos.